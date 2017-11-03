Ехавшая задним ходом «ГАЗель» сбила женщину возле торгового центра
67-летняя сибирячка попала в больницу с черепно-мозговой травмой после аварии с грузовиком возле ТВК «Большая медведица» в Заельцовском районе Новосибирска — происшествие запечатлела камера видеонаблюдения.
ДТП произошло 1 ноября около 14:00 на разгрузочной площадке торгово-выставочного комплекса, но сегодня в сети было опубликовано видео.
«Водитель 1988 года рождения на автомобиле ГАЗ двигался задним ходом по разгрузочной площадке вдоль дома
На кадрах с камеры наблюдения видно, как сдающий назад грузовик сбивает женщину, которая стоит к нему спиной и поправляет одежду, не замечая машины.
НГС.НОВОСТИ не рекомендуют смотреть видео детям и впечталительным людям.
В городской автоинспекции уточнили, что пострадавшей женщине 67 лет. Врачи увезли её в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом левой берцовой кости.
Водитель грузовика рассказал автоинспекторам, что перед ДТП он ехал по зоне разгрузки с аварийной сигнализацией, и, кроме того, сигналил и следил за ситуацией в зеркала. Свою вину мужчина признал, добавили в группе пропаганды ГИБДД.
Прошлой осенью похожее ДТП произошло на улице Пермитина в Ленинском районе Новосибирска: сдававший назад грузовик сбил 12-летнего мальчика и сломал ему обе ноги.
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Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео с камеры видеонаблюдения