Ехавшая задним ходом «ГАЗель» сбила женщину возле торгового центра

Поправлявшая одежду женщина не заметила грузовик

67-летняя сибирячка попала в больницу с черепно-мозговой травмой после аварии с грузовиком возле ТВК «Большая медведица» в Заельцовском районе Новосибирска — происшествие запечатлела камера видеонаблюдения.







ДТП произошло 1 ноября около 14:00 на разгрузочной площадке торгово-выставочного комплекса, но сегодня в сети было опубликовано видео.





«Водитель 1988 года рождения на автомобиле ГАЗ двигался задним ходом по разгрузочной площадке вдоль дома № 50 на улице Светлановской со стороны Даргомыжского в сторону Окружной и совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении», — описали аварию в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.







На кадрах с камеры наблюдения видно, как сдающий назад грузовик сбивает женщину, которая стоит к нему спиной и поправляет одежду, не замечая машины.





НГС.НОВОСТИ не рекомендуют смотреть видео детям и впечталительным людям.











В городской автоинспекции уточнили, что пострадавшей женщине 67 лет. Врачи увезли её в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом левой берцовой кости.







Водитель грузовика рассказал автоинспекторам, что перед ДТП он ехал по зоне разгрузки с аварийной сигнализацией, и, кроме того, сигналил и следил за ситуацией в зеркала. Свою вину мужчина признал, добавили в группе пропаганды ГИБДД.





Прошлой осенью похожее ДТП произошло на улице Пермитина в Ленинском районе Новосибирска: сдававший назад грузовик сбил 12-летнего мальчика и сломал ему обе ноги.