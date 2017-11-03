Кризис идёт к концу: в России резко вырос спрос на зарубежный алкоголь

Вслед за вином начали восстанавливаться поставки рома, коньяка и виски

В третьем квартале 2017 года ввоз отдельных видов спиртных напитков в Россию вырос вдвое и даже втрое. Но докризисных объёмов импорт крепкого алкоголя пока не достиг — по оценкам аналитиков, это случится в 2018 году.







Лидерами по росту импорта спиртного в третьем квартале стали ром, коньяк, бренди и виски, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Объёмы поставок виски, самой крупной категории среди крепких спиртных напитков, в этот период выросли более чем вдвое — на 119,5%, до 10,69 млн литров. На 109% увеличились объёмы ввоза коньяков и бренди — до 2,93 млн литров. Сильнее всего вырос импорт рома — на 201%, до 1,63 млн литров. Заметно прибавили также поставки импортной водки — на 75,4%, до 1,07 млн литров, и текилы — на 75,9%, до 1,02 млн литров.







Из-за кризиса в предыдущие два года объёмы ввоза спиртного в Россию заметно сокращались. Как отмечает директор аналитического центра «ЦИФРРА» Вадим Дробиз, на рост поставок повлияло восстановление спроса среди потребителей крепких напитков, прежде всего мужчин. Рост импорта в третьем квартале также связан с тем, что в сентябре поставщики уже начинают формировать запасы на период новогодних каникул.







Интересно, что потребление вина, более популярного у женщин, начало восстанавливаться ещё в сентябре 2016 года. За девять месяцев текущего года объёмы ввоза тихих вин увеличились уже на 45,1%, до 164,93 млн литров (в третьем квартале рост составил 67,4%, до 64,85 млн литров), игристых — на 32,5%, до 24,13 млн литров.







Несмотря на положительные показатели текущего года, объёмы поставок импортного алкоголя во всех ключевых категориях пока всё ещё отстают от докризисного уровня, следует из данных таможни. Вадим Дробиз считает, что в 2018 году потребление россиянами импортного алкоголя достигнет докризисных уровней.

