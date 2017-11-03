В Новосибирске начался сезон фейхоа

По вкусу плоды фейхоа напоминают смесь клубники с киви

На рынках Новосибирска начали продавать сезонную ягоду фейхоа — в город завезли плоды, которые быстро раскупают.





Вчера корреспондент НГС.НОВОСТИ увидел, что фейхоа появились на рынке микрорайоне «Щ» в Академгородке. За килограмм ягоды продавцы просили 300 рублей.





На других рынках Новосибирска также подтвердили, что ягоды в этом сезоне уже начали поступать в продажу, но их быстро раскупили.





«Была партия с Абхазии, но сейчас уже нет — в первый привоз продавали по 200-250 рублей. Обычно в первых числах ноября фейхоа появляется», — рассказали на Центральном рынке, отметив, что ждут новые поставки к выходным.





На Хилокском рынке также подтвердили, что первая партия фейхоа уже приходила на рынок, но её тоже быстро распродали.





Фейхоа на рынке в Академгородке





Фейхоа, как и другую ягоду, можно не только есть в свежем виде, из плодов можно готовить варенье и добавлять их в десерты. Если плоды фейхоа на прилавках оказались недозрелыми, продавцы рекомендуют класть их на батарею.