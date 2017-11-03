На улице Ленина появился музей о новосибирцах столетней давности

В деревянном доме на улице Ленина, 23 в центре Новосибирска сегодня, 3 ноября, открыли новый музей под названием «Городская усадьба Ново-Николаевска». До этого в нём более 50 лет работал мемориальный музей «С.М. Киров в Сибири».


С 1947 года здесь находился мемориальный музей Сергея Кирова
С 1947 года здесь находился мемориальный музей Сергея Кирова


«Мы сделали во всём здании небольшой косметический ремонт и открыли цокольный этаж — много лет он был служебным помещением, и его посетителям не показывали, — рассказал НГС.НОВОСТИ директор Новосибирского государственного краеведческого музея Андрей Валерьевич Шаповалов. — В цокольном этаже располагалась кухня с голландской печкой и одна жилая комната. Сейчас всё так же». Планировка жилого этажа в здании сохранилась.


В цокольном этаже была кухня
В цокольном этаже была кухня


По словам Шаповалова, сотрудники музея создали совершенно новую интерьерную экспозицию. На это ушло около пяти месяцев. Теперь посетители музея смогут узнать о жизни простого мещанина-извозчика. «И не просто абстрактного извозчика, а именно Евсея Метлина, который в 1905 году построил этот дом и жил там со своей семьей — женой и сыном, — пояснил директор краеведческого музея. — И квартировал там революционера Александра Петухова».


Предметы быта начала прошлого века
Предметы быта начала прошлого века


Последнее обстоятельство и стало причиной создания в 1947 году в доме мемориального музея: существует легенда о том, что в гости к Петухову однажды зашёл видный большевик Киров. По словам Андрея Шаповалова, эта история не более чем миф: «Нет ни одного документа, который бы об этом свидетельствовал». Впрочем, именно благодаря этому мифу здание не попало под снос наряду с другими дореволюционными постройками этой части улицы Ленина. 


Семья переехала в Ново-Николаевск из Красноярска
Семья переехала в Ново-Николаевск из Красноярска


Новая экпозиция рассказывает о реальном бывшем жителе этого дома — извозчике Евсее Метлине, который переехал с семьёй в Ново-Николаевск из Красноярска в 1902 году. «Мы попытались создать такую обстановку, как будто они там живут, но сейчас вышли», — отметил Андрей Шаповалов. 


По словам Андрея Шаповалова, мещане до революции жили небедно
По словам Андрея Шаповалова, мещане до революции жили небедно


На табличках представлена информация о том, как жила семья, об извозчиках, их работе и образе жизни. По мнению Андрея Шаповалова, многих посетителей она удивит: им покажется, что мещане жили слишком роскошно. «Представьте себе: человек приезжает в город, покупает землю, строит двухэтажный дом. Значит, у него были соответствующие доходы! — говорит директор музея. — Это не был бедный пролетариат, который ужасно страдал. По крайней мере, всё, что мы знаем об усадьбе Метлиных, — это крепкий средний класс. А он был типичный извозчик». 


Извозчик Евсей Метлин поил важных клиентов чаем в импровизированном кабинете
Извозчик Евсей Метлин поил важных клиентов чаем в импровизированном кабинете


Интересная особенность дома — приёмная, устроенная в прихожей. Здесь извозчик сто лет назад принимал тех заказчиков, с которыми договаривался о неоднократных или дальних поездках. «Это место, куда приходили деловые посетители, — подчёркнул Андрей Шаповалов. — Там он их поил чаем».


Сын извозчика спал на сундуке
Сын извозчика спал на сундуке


Из предметов историк отметил сундук, на котором спал сын четы. По словам директора музея, это довольно типичная ситуация и не признак бедности. 


Во дворе дома тоже появятся экспонаты
Во дворе дома тоже появятся экспонаты


Работа над экспозицией музея не окончена: на придомовом участке площадью 10 соток со временем появится типичный для городской усадьбы начала ХХ века хозяйственный двор.


Вещи в экспозиции не принадлежали семье Метлина, но воссоздана типичная для начала XX века обстановка
Вещи в экспозиции не принадлежали семье Метлина, но воссоздана типичная для начала XX века обстановка


Музей «Городская усадьба Ново-Николаевска» открыт со среды по пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 19:00. Стоимость билетов: 50 рублей и 30 рублей (школьники, студенты, пенсионеры).


Жилая комната в усадьбе Метлина
Жилая комната в усадьбе Метлина


Уже в этом месяце в Новосибирске должны открыть ещё один новый музей: в здании Гарнизонного Дома офицеров воссоздадут исторический парк «Россия. Моя история», расположенный на ВДНХ в Москве.

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