На улице Ленина появился музей о новосибирцах столетней давности

В деревянном доме на улице Ленина, 23 в центре Новосибирска сегодня, 3 ноября, открыли новый музей под названием «Городская усадьба Ново-Николаевска». До этого в нём более 50 лет работал мемориальный музей «С.М. Киров в Сибири».





С 1947 года здесь находился мемориальный музей Сергея Кирова





«Мы сделали во всём здании небольшой косметический ремонт и открыли цокольный этаж — много лет он был служебным помещением, и его посетителям не показывали, — рассказал НГС.НОВОСТИ директор Новосибирского государственного краеведческого музея Андрей Валерьевич Шаповалов. — В цокольном этаже располагалась кухня с голландской печкой и одна жилая комната. Сейчас всё так же». Планировка жилого этажа в здании сохранилась.





В цокольном этаже была кухня





По словам Шаповалова, сотрудники музея создали совершенно новую интерьерную экспозицию. На это ушло около пяти месяцев. Теперь посетители музея смогут узнать о жизни простого мещанина-извозчика. «И не просто абстрактного извозчика, а именно Евсея Метлина, который в 1905 году построил этот дом и жил там со своей семьей — женой и сыном, — пояснил директор краеведческого музея. — И квартировал там революционера Александра Петухова».





Предметы быта начала прошлого века





Последнее обстоятельство и стало причиной создания в 1947 году в доме мемориального музея: существует легенда о том, что в гости к Петухову однажды зашёл видный большевик Киров. По словам Андрея Шаповалова, эта история не более чем миф: «Нет ни одного документа, который бы об этом свидетельствовал». Впрочем, именно благодаря этому мифу здание не попало под снос наряду с другими дореволюционными постройками этой части улицы Ленина.





Семья переехала в Ново-Николаевск из Красноярска





Новая экпозиция рассказывает о реальном бывшем жителе этого дома — извозчике Евсее Метлине, который переехал с семьёй в Ново-Николаевск из Красноярска в 1902 году. «Мы попытались создать такую обстановку, как будто они там живут, но сейчас вышли», — отметил Андрей Шаповалов.





По словам Андрея Шаповалова, мещане до революции жили небедно





На табличках представлена информация о том, как жила семья, об извозчиках, их работе и образе жизни. По мнению Андрея Шаповалова, многих посетителей она удивит: им покажется, что мещане жили слишком роскошно. «Представьте себе: человек приезжает в город, покупает землю, строит двухэтажный дом. Значит, у него были соответствующие доходы! — говорит директор музея. — Это не был бедный пролетариат, который ужасно страдал. По крайней мере, всё, что мы знаем об усадьбе Метлиных, — это крепкий средний класс. А он был типичный извозчик».





Извозчик Евсей Метлин поил важных клиентов чаем в импровизированном кабинете





Интересная особенность дома — приёмная, устроенная в прихожей. Здесь извозчик сто лет назад принимал тех заказчиков, с которыми договаривался о неоднократных или дальних поездках. «Это место, куда приходили деловые посетители, — подчёркнул Андрей Шаповалов. — Там он их поил чаем».





Сын извозчика спал на сундуке





Из предметов историк отметил сундук, на котором спал сын четы. По словам директора музея, это довольно типичная ситуация и не признак бедности.





Во дворе дома тоже появятся экспонаты





Работа над экспозицией музея не окончена: на придомовом участке площадью 10 соток со временем появится типичный для городской усадьбы начала ХХ века хозяйственный двор.





Вещи в экспозиции не принадлежали семье Метлина, но воссоздана типичная для начала XX века обстановка







Музей «Городская усадьба Ново-Николаевска» открыт со среды по пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 19:00. Стоимость билетов: 50 рублей и 30 рублей (школьники, студенты, пенсионеры).







Жилая комната в усадьбе Метлина





Уже в этом месяце в Новосибирске должны открыть ещё один новый музей: в здании Гарнизонного Дома офицеров воссоздадут исторический парк «Россия. Моя история», расположенный на ВДНХ в Москве.