Во дворе дома на Богдана Хмельницого поставили огромное яйцо Арбатского





Реконструкция известной скульптуры Арбатского появилась во дворе рядом с ДК Горького

В Новосибирске в одном из дворов на улице Богдана Хмельницкого рядом с ДК Горького поставили скульптуру в виде огромного яйца.





Эта скульптура — реконструкция старой скульптуры художника Геннадия Арбатского, которая много лет стояла во дворах, где сейчас расположен жилой комплекс «Эдем». Новую скульптуру расписал художник Сергей Беспамятных.







«Сложность работы была в том, что сохранились только две аналоговые фотографии. На работу ушло в общей сложности шесть дней», — рассказал художник Беспамятных





В основе нового яйца лежит крепкая железобетонная конструкция.







По словам депутата Дмитрия Прибаловца, было сложно найти мастера, который смешивает краски, как это делал Арбатский. «Он (Беспамятных) хорошо работает с цветом и живёт на Богдашке», — ранее объяснял выбор художника депутат.







Раньше скульптура в виде яйца вместе с деревянной башней входила в композицию «Гнёздышко», её разрушили ещё в начале 2010 годов, когда строили жилой комплекс «Эдем». Летом этого года активисты с помощью депутата решили ее восстановить.







Кроме яйца общественники решили восстановить и башню — сейчас новая деревянная конструкция стоит во дворе нераскрашенная.





Художник Сергей Беспамятных





Похожая деревянная конструкция входила в композицию «Гнёздышко», в которой было яйцо Арбатского





Старый двор, в котором располагалось «Гнёздышко»









Справка: Арбатский Геннадий Петрович — архитектор, художник и дизайнер. Брат бывшего главного архитектора Новосибирска Валерия Арбатского. Родился 13 сентября 1953 года в Новосибирске, окончил архитектурный факультет НИСИ (Сибстрина; ныне НГАСУ). В 1980-м стал первым главным архитектором Калининского района, с 1982 года руководил собственной архитектурно-художественной мастерской «Красная горка». Скончался 27 ноября 2014 года. Его мастерской созданы более 30 ансамблей и комплексов, содержащих около 1000 декоративно-художественных элементов, в том числе комплексное архитектурно-художественное оформление ул. Богдана Хмельницкого и прилегающих к ней кварталов. Его художественные работы принимали участие в выставках в России, Германии, Испании, Франции.





Работы Арбатского — это достопримечательности улицы Богдана Хмельницкого — помимо «Гнёздышка» он делал и другие композиции, которые известны новосибирцам.