Во дворе дома на Богдана Хмельницого поставили огромное яйцо Арбатского
В Новосибирске в одном из дворов на улице Богдана Хмельницкого рядом с ДК Горького поставили скульптуру в виде огромного яйца.
Эта скульптура — реконструкция старой скульптуры художника Геннадия Арбатского, которая много лет стояла во дворах, где сейчас расположен жилой комплекс «Эдем». Новую скульптуру расписал художник Сергей Беспамятных.
«Сложность работы была в том, что сохранились только две аналоговые фотографии. На работу ушло в общей сложности шесть дней», — рассказал художник Беспамятных
В основе нового яйца лежит крепкая железобетонная конструкция.
По словам депутата Дмитрия Прибаловца, было сложно найти мастера, который смешивает краски, как это делал Арбатский. «Он (Беспамятных) хорошо работает с цветом и живёт на Богдашке», — ранее объяснял выбор художника депутат.
Раньше скульптура в виде яйца вместе с деревянной башней входила в композицию «Гнёздышко», её разрушили ещё в начале 2010 годов, когда строили жилой комплекс «Эдем». Летом этого года активисты с помощью депутата решили ее восстановить.
Кроме яйца общественники решили восстановить и башню — сейчас новая деревянная конструкция стоит во дворе нераскрашенная.
Справка: Арбатский Геннадий Петрович — архитектор, художник и дизайнер. Брат бывшего главного архитектора Новосибирска Валерия Арбатского. Родился 13 сентября 1953 года в Новосибирске, окончил архитектурный факультет НИСИ (Сибстрина; ныне НГАСУ). В 1980-м стал первым главным архитектором Калининского района, с 1982 года руководил собственной архитектурно-художественной мастерской «Красная горка». Скончался 27 ноября 2014 года. Его мастерской созданы более 30 ансамблей и комплексов, содержащих около 1000 декоративно-художественных элементов, в том числе комплексное архитектурно-художественное оформление ул. Богдана Хмельницкого и прилегающих к ней кварталов. Его художественные работы принимали участие в выставках в России, Германии, Испании, Франции.
Работы Арбатского — это достопримечательности улицы Богдана Хмельницкого — помимо «Гнёздышка» он делал и другие композиции, которые известны новосибирцам.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова (1, 2, 3), arbatmaster.totalarch.com (4)