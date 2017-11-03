Фото: на отремонтированной за 200 миллионов улице провалилась ливнёвка

Так ливнёвка выглядела 2 ноября
Так ливнёвка выглядела 2 ноября

На недавно отремонтированной улице Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска провалился ливневый колодец — в сентябре на этой улице завершился дорогостоящий ремонт на федеральные деньги.


Фотографию ливнёвки на перекрёстке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко прислал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель Влад. Очевидец сообщил, что сделал фото вчера, 2 ноября. Он ехал по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны площади Маркса и на перекрёстке с улицей Немировича-Данченко увидел провалившуюся ливнёвку.


Начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что этот провал подрядчик тоже обнаружил вчера и уже успел отремонтировать.


«Проверяют состояние дорог круглый год. Все неполадки на дорогах обнаруживает дорожный мастер ДЭУ, который убирает улицу. Если дорога на гарантии — предъявляем претензии подрядчику», — сказал Сердюк.


Ремонт улицы Немировича-Данченко по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» закончили в сентябре. На восьмиполосной дороге положили новый асфальт, сделали тротуары и дорожное ограждение, заменили девять светофоров, поставили 520 новых дорожных знаков, нанесли дорожную разметку термопластиком общей протяженностью 19,5 км. На ремонт участка улицы Немировича-Данченко от площади Сибиряков-Гвардейцев до Коммунального моста потратили 219 млн 308 тысяч рублей.

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