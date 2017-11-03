Новосибирец получил награду от японского императора

Александр Спиридонов работает в «Сибири-Хоккайдо» больше 20 лет

Директор новосибирского центра «Сибирь-Хоккайдо» Александр Спиридонов получил престижную японскую государственную награду — орден Восходящего солнца. Этот орден вручается от имени императора Японии.





«Александр Спиридонов с самого открытия центра является его директором — с 1996 года, то есть уже на протяжении 21 года. Он стоял у истоков "Сибири-Хоккайдо". Основной задачей центра является развитие побратимских связей между городом Новосибирском и городом Саппоро и Японии в целом. За это время было проведено много разных программ по линии побратимства, в которых приняло участие и огромное количество жителей и Новосибирска, и Саппоро», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в центре «Сибирь-Хоккайдо».





В центре отметили, что орден — это признание заслуг и Александра Спиридонова, и «Сибири-Хоккайдо», и Новосибирска в развитии побратимских связей.







«Следующий 2018 год объявлен перекрёстным годом — годом Японии в России и годом России в Японии. Поэтому посольство Японии приняло решение в рамках этих юбилейных перекрёстных мероприятий ещё придать такую положительную политическую оценку развитию региональных отношений и людям, ключевым фигурам, которые помогают развивать эти отношения.





Орден Восходящего солнца — это императорский орден Японии. От имени государства Японии ордена вручает не правительство Японии, они вручаются от имени императора», — добавили в «Сибири-Хоккайдо».







Пока в центре не знают, когда и где Александру Спиридонову вручат орден.





Орден Восходящего солнца имеет восемь степеней. В «Сибири-Хоккайдо» не смогли уточнить, какую степень присудили Александру Спиридонову. РИА Новости со ссылкой на правительство Японии сообщает, что кроме Александра Спиридонова ордена удостоены ещё четыре россиянина.





О том, что представляет собой город Саппоро, с которым налаживает связи «Сибирь-Хоккайдо», НГС.НОВОСТИ рассказывали в начале октября — в рубрике о городах-побратимах Новосибирска.