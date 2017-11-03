«Это был ответ терроризму»: новосибирский фотограф снял Хэллоуин-парад в Нью-Йорке

Участники Хэллоуинского парада в Нью-Йорке наряжались в политиков
Участники Хэллоуинского парада в Нью-Йорке наряжались в политиков

Новосибирский фотограф Антон Уницын снял Хэллоуин-парад в Нью-Йорке. В этот же вечер на Манхэттене произошел теракт — мужчина на пикапе выехал на велодорожку возле Всемирного торгового центра и задавил несколько человек. Уницын рассказал НГС.НОВОСТИ, как на сообщение о теракте отреагировали нью-йоркцы и служба безопасности города. Снимки парада фотограф опубликовал в своём аккаунте в Instagram. 


«Я был в этот момент сравнительно недалеко, в районе Таймс-сквер. Это несколько километров от места теракта. Тем не менее, ни место парада, ни его продолжительность или протяженность не были изменены. Ньюйоркцы не испугались угрозы, и парад состоялся в полном объеме при потрясающем стечении народа. Мне кажется, это был своеобразный ответ терроризму: жители города продемонстрировали, что запугать их не удастся», — рассказал фотограф корреспонденту НГС.НОВОСТИ.



Новосибирец подчеркнул, что карнавал прошёл легко и беззаботно. «Впечатления просто потрясающе. Было очень весело и легко, атмосфера была очень лёгкая и праздничная. Год назад я не попал на парад, улетел до него, очень рад, что в этот раз мне удалось его посетить», — написал НГС.НОВОСТИ Уницын из Нью-Йорка. 



Фотограф затруднился назвать самый запоминающийся костюм. По его словам, жители Нью-Йорка готовились к параду основательно, часто используя сложный грим и оригинальные костюмы. 



Тем не менее, несмотря на невозмутимость гуляющих, систему безопасности в тот вечер усилили, вспоминает фотограф: «Вдоль движения всего парада стояло полицейское оцепление, путь движения оборудовали заграждениями. За ними находилось большое количество зрителей на всем протяжении парада, многие из них были также в костюмах.



Помимо патрульных  был полицейский спецназ, вооруженный штурмовыми винтовками, и тяжелые машины заграждения, чтобы предотвратить сценарий, который, к сожалению, за несколько часов до парада привел к человеческим жертвам на Манхэттене», — рассказал Антон Уницын.


Летом корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал в Нью-Йорке и узнал, сколько стоят пирожки с капустой на Брайтон-бич.  

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