«Свинарник в худшем виде»: новосибирцев опять преследует жуткая вонь на улицах

Синоптики обещают, что во второй половине дня запах уйдёт
Синоптики обещают, что во второй половине дня запах уйдёт

Утром 3 ноября на левобережье Новосибирска опять появился резкий неприятный запах — его почувствовали множество горожан.


«Утром вышли на улицу — невозможно было дышать на левом берегу. Люди идут, шарфиками нос закрывают, потому что запах очень сильный и вызывает рвотный рефлекс. Мы на работе с коллегами сидим, все задыхаемся, в помещении тоже пахнет: через дверь или окно и вентиляцию. Почему власти никаких мер не принимают?» — возмущена читательница Анна.


Читатель Андрей написал в редакцию, что сегодня примерно в 8:20 тоже почувствовал резкий неприятный запах на площади Маркса. «Настолько сильный, что было трудно дышать. Запах был похож на запах свинарника в худшем виде. В последнее время похожая ситуация с запахом наблюдается периодически вечером или утром, но сейчас просто ужас», — написал новосибирец.


Также несколько человек сообщили в редакцию о резком неприятном запахе, который почувствовали между остановками «Площадь Станиславского» и «Телецентр».


Синоптик Новосибирского гидрометцентра Надежда Бабошина рассказала, что за утро данных о загрязняющих веществах пока нет. 


«Я на левом берегу тоже почувствовала, что запах нехороший. Окись углерода чувствуется, сероводородный запах. Во второй половине дня это должно развеяться, осадки пойдут, полегче будет дышать», — заключила синоптик.


Неприятный запах, витающий в воздухе, постоянно возникает в Новосибирске и причиняет неудобство жителям города. Этим летом лопнуло терпение и у предпринимателей: из-за жалоб пассажиров гендиректор аэропорта Толмачёво Евгений Янкилевич вынужден был обратиться в правительство Новосибирской области и территориальное управление Росавиации.


«Очевидно, что этот запах дают складированные на открытом воздухе промышленные отходы животноводческой деятельности, размещённые в непосредственной близости от аэропорта Толмачёво, в районе села Криводановка. Неприятный запах в аэропорту может формировать негативное впечатление о Новосибирской области с точки зрения вопросов экологии и заботы об окружающей среде», — говорили в аэропорту.


Летом в АО «Кудряшовское», свинокомплекс которого размещается в Криводановке, НГС.НОВОСТИ говорили, что их предприятие не виновато в зловонии и у них ничего не пахнет.


Мэр Анатолий Локоть тоже был обеспокоен запахом в городе и предполагал, что придётся делать запросы на комплекс, чтобы узнать, что там происходит.

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