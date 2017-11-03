Три самолёта вынужденно сели в Новосибирске из-за тумана

Окутавший Барнаул туман помешал приземлиться утренним самолётам

Утром 3 ноября три авиарейса, летевших из Москвы в Барнаул, сделали вынужденную посадку в Новосибирске.







«Туман у нас», — пояснили в аэропорту Барнаула, куда корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонила как клиент с вопросом, почему задерживаются московские рейсы.







Как сообщается на онлайн-табло на сайте аэропорта Барнаула, на запасной аэродром в Новосибирск ушли рейсы авиакомпании S7 и «Уральских авиалиний» из Домодедово и «Аэрофлота» из Шереметьево. К месту назначения они пока не вылетели, уточнили в аэропорту.







То, что в Толмачёво приземлились три рейса «Москва – Барнаул», подтвердили и в пресс-службе новосибирского аэропорта.







В начале сентября наблюдалась обратная ситуация: рейсы, которые не смогли сесть в новосибирском аэропорту Толмачёво из-за тумана, направили на аэродром в Барнауле.

