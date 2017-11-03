Три самолёта вынужденно сели в Новосибирске из-за тумана

Окутавший Барнаул туман помешал приземлиться утренним самолётам
Окутавший Барнаул туман помешал приземлиться утренним самолётам

Утром 3 ноября три авиарейса, летевших из Москвы в Барнаул, сделали вынужденную посадку в Новосибирске.


«Туман у нас», — пояснили в аэропорту Барнаула, куда корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонила как клиент с вопросом, почему задерживаются московские рейсы.


Как сообщается на онлайн-табло на сайте аэропорта Барнаула, на запасной аэродром в Новосибирск ушли рейсы авиакомпании S7 и «Уральских авиалиний» из Домодедово и «Аэрофлота» из Шереметьево. К месту назначения они пока не вылетели, уточнили в аэропорту.


То, что в Толмачёво приземлились три рейса «Москва – Барнаул», подтвердили и в пресс-службе новосибирского аэропорта.


В начале сентября наблюдалась обратная ситуация: рейсы, которые не смогли сесть в новосибирском аэропорту Толмачёво из-за тумана, направили на аэродром в Барнауле.

Прочтений: 3108
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено