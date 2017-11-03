Перед Днём народного единства в Новосибирске объявили штормовое предупреждение





Завтра в Новосибирске днём будет не выше +2 градусов, а к концу выходных по области ночью температура может опуститься до –8 градусов

Синоптики объявили на сегодня штормовое предупреждение по ветру — в Новосибирской области ждут ветер до 25 м/с.





«Сейчас мы находимся в условиях приближающегося к нам глубокого циклона. Он образовался вчера над районами Средней Азии. К утру он вышел в районы Караганды и в течение дня мы предполагаем, что он выйдет на районы Новосибирской области и смежных регионов. Вчера с предполагаемым выходом циклона синоптики давали штормовое предупреждение об опасных неблагоприятных явлениях погоды.





Сегодня они его подтверждают — мы ждём с этим циклоном возобновления осадков, сегодня, скорее всего, — в виде дождя. Возможны гололёдные явления по ряду районов, особенно северных. Усиление ветра в порывах до 20-25 м/с», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.





Но несмотря на это, сегодня над Новосибирской областью будет тёплый сектор этого циклона. Температура в регионе сегодня поднимется до 7-12 градусов.







По информации сайта Западно-Сибирского Гидрометцентра, в Новосибирске сегодня будет 8-10 градусов.





Завтра, 4 ноября, в день, когда новосибирцы будут отмечать День народного единства, синоптики ждут приближение холодного атмосферного фронта. Дождь сменится снегом. Ветер ночью ещё сохранится. Температура понизится в ночные часы до 0 градусов. Днём будет от 0 до +5 градусов. В Новосибирске 4 ноября днём будет от 0 до +2 градусов.





5 и 6 ноября в Новосибирской области также еще будет снег, а температура будет понижаться: ночью столбик термометра опустится до –3…–8 ночью, а днём будет 0 градусов.