Перед Днём народного единства в Новосибирске объявили штормовое предупреждение


Завтра в Новосибирске днём будет не выше +2 градусов, а к концу выходных по области ночью температура может опуститься до –8 градусов
Завтра в Новосибирске днём будет не выше +2 градусов, а к концу выходных по области ночью температура может опуститься до –8 градусов

Синоптики объявили на сегодня штормовое предупреждение по ветру — в Новосибирской области ждут ветер до 25 м/с.


«Сейчас мы находимся в условиях приближающегося к нам глубокого циклона. Он образовался вчера над районами Средней Азии. К утру он вышел в районы Караганды и в течение дня мы предполагаем, что он выйдет на районы Новосибирской области и смежных регионов. Вчера с предполагаемым выходом циклона синоптики давали штормовое предупреждение об опасных неблагоприятных явлениях погоды. 


Сегодня они его подтверждают — мы ждём с этим циклоном возобновления осадков, сегодня, скорее всего, — в виде дождя. Возможны гололёдные явления по ряду районов, особенно северных. Усиление ветра в порывах до 20-25 м/с», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.


Но несмотря на это, сегодня над Новосибирской областью будет тёплый сектор этого циклона. Температура в регионе сегодня поднимется до 7-12 градусов. 


По информации сайта Западно-Сибирского Гидрометцентра, в Новосибирске сегодня будет 8-10 градусов.


Завтра, 4 ноября,  в день, когда новосибирцы будут отмечать День народного единства, синоптики ждут приближение холодного атмосферного фронта. Дождь сменится снегом. Ветер ночью ещё сохранится. Температура понизится в ночные часы до 0 градусов. Днём будет от 0 до +5 градусов. В Новосибирске 4 ноября днём будет от 0 до +2 градусов.


5 и 6 ноября в Новосибирской области также еще будет снег, а температура будет понижаться: ночью столбик термометра опустится до –3…–8 ночью, а днём будет 0 градусов.

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