Новосибирские истребители прошли испытания в небе над Хабаровским краем





Су-34 занимались боевой подготовкой в небе

Истребители-бомбардировщики, которые недавно прилетели из Новосибирска в Хабаровский край, прошли первые учения на новом месте.





«Лётчики отработали комплекс мероприятий по аэронавигации, пилотированию по заданному маршруту, уклонению от средств противовоздушной обороны условного противника. Помимо этого летчики совершенствовали свои навыки в выполнении элементов сложного пилотажа на малых и средних высотах, полетах на максимальную дальность, а также осуществили проход над аэродром, отрабатывая посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу», — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.







Кроме того, самолёты выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки в небе. Пилоты во время полётов отрабатывали наступательные и оборонительные маневры на разных высотах.







«Экипажи решали различные летные тактические задания, в частности, провели воздушную разведку, обнаружили мобильные цели, имитирующие танки условного противника и уничтожили их электронными пусками», — рассказали в ВВО.







Истребители прилетели в Хабаровский край с Новосибирского авиационного завода имени Чкалова в конце октября.