В ГИБДД рассказали о последствиях аварии с тремя машинами на Кошурникова





В аварии пострадала 7-летняя девочка

Новосибирская ГИБДД уточнила число пострадавших в ночной аварии на Кошурникова, в которой столкнулись три автомобиля.





После аварии специалисты мобильного приложения «Автоспас» рассказывали, что в одной из машин — «Тойоте» — было 4 человека, в том числе два ребёнка: мальчик и девочка. Всех забрали кареты «скорой помощи». Однако оказалось, что травмы получила только девочка.





«В результате ДТП 7-летняя пассажирка "Тойоты" с тяжелой травмой головы доставлена в больницу», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.





В ГИБДД добавили, что ДТП случилось около 21:00 недалеко от пересечения Фрунзе и Кошурникова.





«Тойота Королла» ехала по улице Кошурникова со стороны улицы Лежена в сторону улицы Фрунзе. Она столкнулась с попутным автомобилем «Сузуки Гранд Витара». Затем «Тойота» въехала в бордюр и в попутный «Фиат Дукато». По информации «Автоспаса», после всего «Тойота» оказалась в кювете.





В автоинспекции добавили, что водитель «Тойоты» был лишен водительских прав. Информация о том, был ли мужчина во время ДТП пьян, сейчас уточняется.





Место ДТП







