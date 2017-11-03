В ГИБДД рассказали о последствиях аварии с тремя машинами на Кошурникова


В аварии пострадала 7-летняя девочка
В аварии пострадала 7-летняя девочка

Новосибирская ГИБДД уточнила число пострадавших в ночной аварии на Кошурникова, в которой столкнулись три автомобиля.


После аварии специалисты мобильного приложения «Автоспас» рассказывали, что в одной из машин — «Тойоте» — было 4 человека, в том числе два ребёнка: мальчик и девочка. Всех забрали кареты «скорой помощи». Однако оказалось, что травмы получила только девочка.


«В результате ДТП 7-летняя пассажирка "Тойоты" с тяжелой травмой головы доставлена в больницу», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


В ГИБДД добавили, что ДТП случилось около 21:00 недалеко от пересечения Фрунзе и Кошурникова.


«Тойота Королла» ехала по улице Кошурникова со стороны улицы Лежена в сторону улицы Фрунзе. Она столкнулась с попутным автомобилем «Сузуки Гранд Витара». Затем «Тойота» въехала в бордюр и в попутный «Фиат Дукато». По информации «Автоспаса», после всего «Тойота» оказалась в кювете.


В автоинспекции добавили, что водитель «Тойоты» был лишен водительских прав. Информация о том, был ли мужчина во время ДТП пьян, сейчас уточняется.


Место ДТП
Место ДТП



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