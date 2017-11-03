Дед Мороз отправил подарки из Владивостока в Новосибирск


Дед Мороз поздравит новосибирцев с Новым годом уже 14 ноября
Дед Мороз поздравит новосибирцев с Новым годом уже 14 ноября

Вчера, 2 ноября, Дед Мороз начал новогоднее путешествие по России и отправил поездом подарки в разные города — в том числе и в Новосибирск.


Целый багажный вагон отправился из Владивостока с подарками — их получат 200 учреждений в 29 городах.


«Поезда привезут подарки Деда Мороза в крупнейшие города страны: Иркутск, Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Омск, Великий Устюг, Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тула, Калининград, Санкт-Петербург, Вологда, Череповец, Ярославль. В каждом городе Дед Мороз посетит социальные учреждения и детские больницы, многодетные и малообеспеченные семьи, а также проведет различные мероприятия для населения городов», — рассказали в пресс-службе Росссийских железных дорог. 


Кроме багажного вагона для подарков РЖД выделили и купейный вагон для Деда Мороза и его команды — оба вагона будут присоединять к разным поездам дальнего следования.


Дед Мороз отправился по городам России вместе с телекомпанией НТВ. По графику они будут в Новосибирске 14-15 ноября, а закончится путешествие 29-30 декабря в Москве.


В прошлом году путешествие началось на две недели позже — 15 ноября, в Новосибирске Дед Мороз был 21 ноября.

Прочтений: 1291
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено