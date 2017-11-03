Дед Мороз отправил подарки из Владивостока в Новосибирск





Дед Мороз поздравит новосибирцев с Новым годом уже 14 ноября

Вчера, 2 ноября, Дед Мороз начал новогоднее путешествие по России и отправил поездом подарки в разные города — в том числе и в Новосибирск.





Целый багажный вагон отправился из Владивостока с подарками — их получат 200 учреждений в 29 городах.





«Поезда привезут подарки Деда Мороза в крупнейшие города страны: Иркутск, Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Омск, Великий Устюг, Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тула, Калининград, Санкт-Петербург, Вологда, Череповец, Ярославль. В каждом городе Дед Мороз посетит социальные учреждения и детские больницы, многодетные и малообеспеченные семьи, а также проведет различные мероприятия для населения городов», — рассказали в пресс-службе Росссийских железных дорог.





Кроме багажного вагона для подарков РЖД выделили и купейный вагон для Деда Мороза и его команды — оба вагона будут присоединять к разным поездам дальнего следования.





Дед Мороз отправился по городам России вместе с телекомпанией НТВ. По графику они будут в Новосибирске 14-15 ноября, а закончится путешествие 29-30 декабря в Москве.





В прошлом году путешествие началось на две недели позже — 15 ноября, в Новосибирске Дед Мороз был 21 ноября.