Новосибирца возмутила грязь с колес грузовиков

Фотография Плющихинского жилмассива 
Фотография Плющихинского жилмассива 

В редакцию НГС.НОВОСТИ обратился мужчина по имени Владимир. По его словам, жители Плющихинского жилмассива столкнулись с проблемой: грузовики, работающие на стройке недалеко от Татьяны Снежной, 25 к1, «все изгадили грязью».


«Все нормальные стройки на выезде моют колеса. Ездит метелка по дороге, но от нее толку нет», — рассказал собеседник издания.


В пресс-службе группы компаний «Дискус» корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили: проблема действительно есть, но речь идет о строительстве важного для жилмассива объекта.


«В приложенных скриншотах обозначено место, где начали строить школу — очень важный и долгожданный объект для Плющихинского. Это не стройплощадка "Дискуса", однако, понимая важность и значение строительства школы для микрорайона, нашей компанией выделена дополнительная техника для уборки дороги», — рассказали в пресс-службе. 


Несмотря на появляющиеся время от времени проблемы, квартиры в Плющихинском жилмассиве пользуются спросом среди жителей города


Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!


Прочтений: 447
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено