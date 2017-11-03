Новосибирца возмутила грязь с колес грузовиков

Фотография Плющихинского жилмассива

В редакцию НГС.НОВОСТИ обратился мужчина по имени Владимир. По его словам, жители Плющихинского жилмассива столкнулись с проблемой: грузовики, работающие на стройке недалеко от Татьяны Снежной, 25 к1, «все изгадили грязью».







«Все нормальные стройки на выезде моют колеса. Ездит метелка по дороге, но от нее толку нет», — рассказал собеседник издания.







В пресс-службе группы компаний «Дискус» корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили: проблема действительно есть, но речь идет о строительстве важного для жилмассива объекта.







«В приложенных скриншотах обозначено место, где начали строить школу — очень важный и долгожданный объект для Плющихинского. Это не стройплощадка "Дискуса", однако, понимая важность и значение строительства школы для микрорайона, нашей компанией выделена дополнительная техника для уборки дороги», — рассказали в пресс-службе.





Несмотря на появляющиеся время от времени проблемы, квартиры в Плющихинском жилмассиве пользуются спросом среди жителей города.





Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!





