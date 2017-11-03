Виктор Толоконский намерен продолжить работу в Новосибирске

В Красноярске Толоконский работать не намерен

Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края готов продолжить работу в бизнесе или власти. Об этом Виктор Толоконский рассказал в интервью ТАСС.







«Я еще в процессе и пока не скажу, что проявляю какую-то активность и строю планы. Правильней будет сказать, что я сейчас открыт для самых различных предложений… Я еще полон сил, не растерял способностей принимать ответственные и сложные решения, могу еще быть полезным в самых разных делах — бизнес-проектах и на государственной службе», — приводит слова Толоконского агенство.







Собеседник ТАСС пояснил, что работать он собирается в родном для себя Новосибирске.







«У меня Красноярск и все, что с ним связано, вызывает только теплые воспоминания, но я вряд ли смог бы там сейчас работать. Судите сами: вот ты был губернатором, ушел в отставку. Невозможно быстро отвлечься от политики и не замечать решений уже обновленной власти. Это очень сложно, практически невозможно, именно поэтому с Красноярском у меня не может быть никаких планов на будущее».







Отдельно Толоконский подчеркнул, что не собирается создавать собственную компанию, однако его опыт может быть полезен на руководящих позициях в уже существующих фирмах.







«Я никогда не говорил, что могу заниматься бизнесом. Когда я говорю, что могу быть с бизнесом, я имею в виду чисто управленческие функции».







Напомним, Виктор Толоконский вернулся в Новосибирск днем 28 сентября. Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края прилетел в город обычным регулярным рейсом. В аэропорту его встретил депутат Законодательного собрания НСО Вениамин Пак и сын Алексей.







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