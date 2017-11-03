Новосибирск вошел в рейтинг самых курящих городов страны

В общей сложности в опросе приняло участие 3600 респондентов

Столица Сибири заняла четвертое место в рейтинге самых курящих городов страны. Эти данные опубликовали специалисты маркетингового агентства Zoom Market по результатам федерального опроса в 30 городах РФ. В общей сложности в нем приняло участие 3600 респондентов в возрасте от 24 до 58 лет.







Войти в тройку лидеров Новосибирску помешал Брянск.





«Среди курящих респондентов, попавших в выборку, 86% указали, что даже при условии подорожания сигарет в два и более раз они не откажутся от вредной привычки. Среди них 52% респондентов заявили, что продолжат курить туже марку сигарет, что и до подорожания, 23% указали, что скорее всего будут переходить на более бюджетные сигареты. Рейтинг городов с наибольшем количеством курильщиков формировался исходя из пристрастию к вредной привычке среди респондентов, принявших участие в опросе», — поясняют специалисты агенства.







Помимо вреда для здоровья, курение — одна из частых причин возникновения пожара. В конце октября одну из квартир города Обь охватило пламя. На месте пожара нашли тела двух человек. По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павла Винакова, наиболее вероятной причиной произошедшего могла стать неосторожность при курении.







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