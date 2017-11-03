Россияне назвали зарплату в 20 тысяч порогом бедности

При этом для роскошной жизни надо по меньшей мере 1,6 млн 
При этом для роскошной жизни надо по меньшей мере 1,6 млн 

Большая часть россиян считает порогом бедности доход в размере 20 тыс рублей. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на интернет-опрос, проведенный Общественной палатой (ОП) РФ.


С результатами опроса Общественной палаты не согласен Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).


«По ощущениям респондентов порог бедности — 20 тыс рублей, после которого люди чувствуют, что это всё, предел. ВЦИОМ называет несколько иную цифру: по его данным, черта бедности для россиян — это 15 тыс рублей», — цитирует издание Наталью Починок, главу комиссии ОП по соцполитике и ректора Российского государственного социального университета (РГСУ).


Ранее эксперты исследовательского холдинга «Ромир» выяснили, что для роскошной жизни средней российской семье из трех человек необходимо по меньшей мере 1,6 млн в месяц. Для обычной жизни требуется несколько меньше — чуть больше 83 тысяч в месяц. 

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