Россияне назвали зарплату в 20 тысяч порогом бедности

При этом для роскошной жизни надо по меньшей мере 1,6 млн

Большая часть россиян считает порогом бедности доход в размере 20 тыс рублей. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на интернет-опрос, проведенный Общественной палатой (ОП) РФ.







С результатами опроса Общественной палаты не согласен Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).







«По ощущениям респондентов порог бедности — 20 тыс рублей, после которого люди чувствуют, что это всё, предел. ВЦИОМ называет несколько иную цифру: по его данным, черта бедности для россиян — это 15 тыс рублей», — цитирует издание Наталью Починок, главу комиссии ОП по соцполитике и ректора Российского государственного социального университета (РГСУ).







Ранее эксперты исследовательского холдинга «Ромир» выяснили, что для роскошной жизни средней российской семье из трех человек необходимо по меньшей мере 1,6 млн в месяц. Для обычной жизни требуется несколько меньше — чуть больше 83 тысяч в месяц.

