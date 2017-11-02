Дядя, не пей: в ДТП на Кошурникова пострадало двое детей

ДТП произошло в районе дома 22/4 на улице Кошурникова

Страшная авария произошла этим вечером в районе дома 22/4 на улице Кошурникова. В столкновении сошлись три автомобиля: «Тойота», «Сузуки» и микроавтобус «Фиат».







Как рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, участники ДТП двигались по улице Кошурникова: «"Тойота" сначала врезалась в заднюю часть "Фиата", далее задела "Сузуки", а после перепрыгнула бордюр и упала в кювет».







По данным аваркомов, в момент столкновения в салоне «Тойоты» находилось 4 человека: водитель, пассажир и двое маленьких детей — мальчик и девочка. Всех их забрали медработники бригады «скорой помощи».







«По словам очевидцев, сразу после аварии водитель "Тойоты" попытался скрыться с места аварии, но упал буквально через несколько метров прямо на проезжей части, так как был сильно пьян», — сообщает «Автоспас».







В конце октября НГС.НОВОСТИ писали о крупном ДТП на Кошурникова с участием шести автомобилей. Тогда обошлось без пострадавших.







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