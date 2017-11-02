«Тойота» влетела в забор после удара о «Мазду» на перекрёстке

Авария обошлась без пострадавших
Авария обошлась без пострадавших

Вечером 2 ноября Toyota Corolla и Mazda сошлись в ДТП на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе Новосибирска.


Авария произошла в 20:30 на перекрёстке с улицей Ереванской. Машины ехали навстречу друг другу по Мочищенскому шоссе: Toyota Corolla — со стороны улицы Жуковского, Mazda CX-9 — со стороны Красного проспекта, сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».

«Водитель "Мазды" выехал на перекрёсток для поворота налево, дождался, пока встречному потоку загорится красный сигнал светофора, и начал движение. В этот момент водитель "Тойоты" отвлёкся и выехал на перекресток, где сначала ударил "Мазду", а дальше отлетел в сторону тротуара и врезался в металлический забор», — описали аварию в «Автоспасе».


По словам аваркомов, водитель «Тойоты» признал, что выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора.


Mazda после аварии
Mazda после аварии


Несколько днями ранее другая «Тойота» снесла ограждение на площади Маркса: в забор она въехала после того, как столкнулась с машиной ДПС на кольце.

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