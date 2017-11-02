Жители более 10 домов в Калининском районе остались без горячей воды и отопления

Сезон аварийных отключений продолжился этим вечером в Калининском районе. По данным муниципального ресурса «Мой Новосибирск», в 13 зданиях по улицам Объединения и Учительской нет горячей воды и отопления.







В качестве причины отключения указаны «Ремонтные работы в ТК 2-3». Вода и тепло пропали из домов горожан в семь вечера.







Тепла и горячей воды не стало в семь вечера





В службе 051 отказались комментировать причину аварии. По данным интерактивной карты «Мой Новосибирск», неисправность должны устранить до 23:00.







На прошлой неделе в аналогичной ситуации оказались жильцы шести домов в Ленинском районе.







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