Создатели двух новосибирских спектаклей сразятся за главную театральную премию страны

Спектакли «Старого дома» и Новосибирского музыкального театра попали в число номинантов Российской национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2016/2017.


На спектакле «Я здесь»
На спектакле «Я здесь»


Спектакль «Я здесь», созданный театром «Старый дом» по текстам Льва Рубинштейна, заявлен сразу в нескольких номинациях. 


Как сообщается на сайте премии и фестиваля «Золотая маска», которую в театральных кругах считают самой престижной в стране, «Я здесь» претендует на награду как лучшая драма/спектакль малой формы. Создатель спектакля Максим Диденко может взять «Маску» как лучший режиссёр, Игорь Фомин — как лучший художник по свету. Кроме того, художники-постановщики Павел Семченко и Максим Диденко претендуют на победу в номинации «Работа художника».


На мюзикле «Безымянная звезда»
На мюзикле «Безымянная звезда»


Также за престижную театральную премию поборется мюзикл о любви «Безымянная звезда» Новосибирского музыкального театра (бывший театр музкомедии).


Он номинирован на «Золотую маску» как лучшая оперетта-мюзикл/спектакль. Участвующие в спектакле актёры Валентина Воронина (Мона) и Евгений Дудник (Марин) претендуют на награду за лучшую женскую и мужскую роли, а Евгения Огнева (Мадмуазель Ку-Ку) может взять «Маску» за лучшую роль второго плана. Елена Турчанинова заявлена сразу в двух номинациях — «Работа художника в музыкальном театре» и «Работа художника по костюмам в музыкальном театре». Филипп Разенков поборется за награду среди режиссёров, а Александр Новиков — среди дирижёров.


В прошлом году новосибирские театры получили три «Золотые маски»: лауреатами премии стали «Красный факел» и «Старый дом».

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