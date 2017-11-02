Заслужил: Городецкий получит награду от Путина

На встречу с Путиным приехал и экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий
На встречу с Путиным приехал и экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий

Президент России Владимир Путин решил наградить бывших руководителей регионов, которые ушли в отставку в сентябре и октябре.


Такое заявление глава государства сделал сегодня в Ново-Огарёво на встрече с бывшими губернаторами десяти регионов России.


«Подготовлены соответствующие документы, все вы будете представлены к государственным наградам», — цитирует ТАСС главу государства.


По данным информагентства, также Владимир Путин пообещал помочь бывшим губернаторам в их дальнейшей карьере. «Мы доработаем [по трудоустройству] по каждому из вас, по максимуму сделаем так, чтобы вы могли использовать свой потенциал, свой опыт, знания», — заявил президент.


Как уточняет ТАСС, в мероприятии принимает участие в том числе и экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.


Указ об увольнении Владимира Городецкого, возглавлявшего регион с 2014 года, президент РФ Владимир Путин подписал 6 октября. Через несколько дней после этого Городецкий подвёл итоги своей работы и рассказал о планах. На этой неделе стало известно, что бывший губернатор может получить компенсацию в связи с досрочной отставкой с поста — об этом говорится в проекте изменений в областной бюджет на 2017 год.

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