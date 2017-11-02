Криптофермы в опасности: хакеры придумали трояна для воровства биткоинов

Новому вирусу «Лаборатория Касперского» присвоила название CryptoShuffler





«Лаборатория Касперского» нашла вирус-троянец, ворующий криптовалюту из электронных кошельков пользователей. Преступники уже украли около 23 биткоинов по всему миру, что по нынешнему курсу равно 140 тысяч долларов.







Bitcoin — самая популярная криптовалюта, с чем и связан интерес к ней хакеров, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Украденные суммы в других криптовалютах (Ethereum, Zcash, Dash, Monero) составляют от нескольких долларов до нескольких тысяч долларов.





Как рассказали эксперты «Лаборатории Касперского», принцип действия вируса, который получил название CryptoShuffler, довольно прост: он использует человеческую невнимательность. Часто пользователи криптокошельков для перевода денег не запоминают номер получателя, а пользуются функцией «копировать – вставить». Хакеры после такой процедуры начинают следить за буфером обмена устройства и при переводе денег подменяют номер получателя на собственный счёт.





«В последнее время мы наблюдаем рост числа атак на различные криптовалюты, и, судя по всему, этот рост продолжится», — отметил эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Юнаковский.