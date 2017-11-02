Пьяный водитель Chevrolet Niva сбил пешехода на тротуаре

Пострадавшего мужчину увезла «скорая помощь»
Пострадавшего мужчину увезла «скорая помощь»

Сегодня вечером в новосибирском микрорайоне «Снегири» 58-летний мужчина попал под машину, которая выехала на тротуар.


ДТП произошло в 17:05 возле дома № 12 на улице Рассветной. 


«Водитель 1965 года рождения на Chevrolet Niva, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на тротуар, где сбил пешехода», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В полиции уточнили, что пострадавшему пешеходу 58 лет, его увезла «скорая помощь». «По диагнозу пока никакой информации нет», — добавили в полиции.

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