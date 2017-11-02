Топит каждый год: новосибирские дачники устали от паводка и скинулись по 5 тысяч на дамбу

Весенний паводок 2016 года в СНТ «Строймашевец»

Новосибирские дачники решили сообща построить дамбу на берегу Оби — она может спасти от затопления около 10 тысяч садовых участков в Советском и Первомайском районах.







«На следующий год, я так полагаю, однозначно мы её сделаем», — поделился планами с корреспондентом НГС.НОВОСТИ председатель правления новосибирской ассоциации садоводов, огородников и дачников «Народная» (застройщик дамбы) Николай Шматков.







Сообщение о том, что ассоциация «Народная» получила разрешение на строительство дамбы, появилось на муниципальном портале Новосибирска.







Как пояснил Шматков, дамба перекроет протоку Малую между товариществами «Берёзка-4» и «Отдых-2» в месте её впадения в Обь. Высота сооружения составит 11,6 метра вместе с основанием, длина — 125 метров. Построить дамбу дачники планируют из традиционных материалов: крупных камней, щебня, глины, песка, бетона и труб. Кроме того, дамбу оснастят электронасосами и мотопомпой для откачки воды из внутренних водоёмов и закачки воды из Оби в том случае, если лето будет засушливым.







«У нас же ситуация какая? Весной очень много воды фактически с нашей территории вытекает в Обь: снег тает, дожди идут, у нас большая водосборная территория.





Мы эту воду соберём, она будем служить нам для полива, а лишнюю воду мы отпустим в Обь. Когда на Оби в мае-июне начнётся волна паводка первая и вторая, мы шандор закрыли, отгородились, и у нас будет комфортно», — рассказал Николай Шматков.







По его словам, дамба защитит от затопления около 10 тысяч дачных участков вблизи Оби в Советском и Первомайском районах. При этом, в какую сумму обойдётся строительство сооружения, Николай Шматков точно сказать затруднился. Например, за создание проекта и его госэкспертизу дачники заплатили меньше 1,5 миллиона рублей.







«Мы сейчас собираем [взносы на строительство дамбы], оптимальный размер мы назвали — 5 тысяч рублей с участка. Если бы все участки, которые затапливались [внесли взносы], нам бы этого хватило», — пояснил Николай Шматков.





По его словам, идея строительства «народной» дамбы у дачников зародилась в 2010 году, когда в Новосибирской области случился крупный паводок. Сейчас дачники уже предварительно определились с подрядчиком и начали подготовку к строительству. Готовую дамбу застройщик планирует передать в собственность города.







Сильнейший за последние полвека паводок на Оби накрыл Новосибирск в 2015 году, он оказался самым крупным с 1969 года. Число затопленных садовых участков в Новосибирской области вдвое перекрыло исторический рекорд и достигало 6237.





В 2016 году корреспонденты НГС.НОВОСТИ отправились в самые затопленные участки, чтобы узнать, как новосибирцы борются с паводком.