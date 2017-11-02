Хоккейный клуб «Сибирь» представил форму к своему 55-летию
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» представил альтернативную форму, в которой будет играть во время праздничного матча 3 ноября.
31 октября команде исполнилось 55 лет, в этот день они сделали объявление, что отметят праздник позже.
«Свой первый матч в чемпионате страны "Сибирь" сыграла 31 октября 1962 года в Риге. Соперником нашей команды была местная "Даугава". Новосибирцы сотворили сенсацию, разгромив рижан со счетом 8:1. Первую шайбу "Сибири" забросил нападающий Виктор Картавых.
Отметим наш юбилей 3 ноября на матче с ЦСКА!» — сообщили в клубе.
А сегодня клуб опубликовал видео, на котором капитан команды Сергей Коньков демонстрирует альтернативную форму на ближайшую игру. Среди отличительных особенностей — нашивка с цифрой 55 и названием команды посредине свитера вместо эмблемы в виде снежинки. Кроме того, от обычной домашней формы альтернативная отличается цветом.
5 лет назад, когда хоккейный клуб «Сибирь» отмечал 50-летие, он тоже играл домашний матч против ЦСКА.
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Елена Громкова
Скриншот с видео (1, 2), фото hcsibir.ru (3)
Видео vk.com/hcsibir1962