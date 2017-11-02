Известный новосибирский фотограф дождался выплаты миллиона от «Русского репортёра»

Снимок хакасского шамана, сделанный Валерием Кламмом и опубликованный на сайте «Русского репортёра»

Медиахолдинг «Группа Эксперт» выплатил новосибирскому фотографу Валерию Кламму деньги за использованные снимки в журнале.





«Юристы, которые представляли мои интересы, всё время пытались коммуникацию наладить. И в результате та сторона уже пошла на мирное решение дела. И я получил от медиахолдинга "Эксперт" всю присуждённую сумму», — рассказал НГС.НОВОСТИ Валерий Кламм.







Напомним, что о судебной тяжбе фотографа и медиахолдинга «Эксперт» стало известно в середине октября. Несколько лет назад медиахолдинг, издающий журнал, по договорённости с Кламмом опубликовал 52 его снимка. Они появились на обложках и разворотах печатной версии журнала, на сайтах «Русского репортёра» и холдинга «Эксперт». При этом договорённость была только на словах, рассказывал ранее фотограф, — медиахолдинг не заключил с новосибирцем договоров и не выплатил ему гонорары.





«Мне должны были заплатить не меньше ста тысяч за снимки. Это были четыре серии фотографий, одна из них сделана в Хакасии (снимки шамана) и три серии — в Новосибирской области (про водопроводчика из Карасукского района), главу администрации из Маслянинского района и снимки из Новососедово», — рассказывал Кламм корреспонденту НГС.НОВОСТИ.





Фотограф несколько месяцев ждал выплаты гонораров, но безрезультатно. В итоге 1 декабря 2015 года он подал иск к ЗАО «Группа Эксперт». В конце мая 2016 году Арбитраж Москвы частично удовлетворил требования Кламма и постановил взыскать с «Эксперта» 200 тысяч рублей, но суд апелляционной инстанции отменил решение и увеличил сумму взыскания в пять раз — до 1 млн 40 рублей.





По словам фотографа, судебные приставы возбудили исполнительное производство в ноябре 2016 года, но деньги до середины октября 2017 года он не получил.