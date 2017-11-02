18-летний студент вытащил трёх человек из упавшей с моста машины

Георгий Попов — студент первого курса Тогучинского техникума лесного хозяйства

Новосибирец Георгий Попов вытащил трёх человек из машины, рухнувшей с моста в реку в Тогучинском районе.







1 ноября 18-летний новосибирец, студент первого курса Тогучинского техникума лесного хозяйства, вместе с девушкой шёл вдоль дороги в Тогучине, когда на их глазах машина слетела с трассы в реку.







«Побежал, спустился по обрыву к речке. Речка Тогучинка не глубокая, чуть выше щиколотки. Открыл дверь машины, прибежали люди, и вместе достали пострадавших», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Георгий.







Судя по фотографиям с места происшествия, высота, с которой упала машина, была приличной. Несмотря на то, что глубина реки всего 50–60 см, спускаться туда было опасно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области. Но Георгий был знаком с навыками оказания первой медицинской помощи и смог перенести раненых. Попов — воспитанник кадетского корпуса спасателей школы № 7 Дзержинского района, раньше проходил подготовку в военно-патриотическом клубе «Пернач».







Упавшая с моста машина

«Машина перевернулась и лежала на крыше, людей в машине было трое. Я открыл дверь, там пассажиры были без сознания и пристёгнуты, попросил прохожих на мосту, и они скинули мне нож», — вспоминает Георгий.







Молодой человек перерезал ножом ремни безопасности и вытащил первого пострадавшего, а потом вытащил второго человека и донёс его до берега. В это время подбежали очевидцы и помогли достать третьего человека из машины, передаёт пресс-служба МЧС. «Я помогал доставать людей так же, как и все. Потом приехали МЧС, "скорая", полиция», — говорит Георгий.







Героем молодой человек себя не считает. Он уверен, что в такой ситуации любой человек придёт на помощь пострадавшим.





Подъехавшие сотрудники МЧС и полиции эвакуировали пострадавших на мост, а медики доставили их в больницу — все пострадавшие живы.





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