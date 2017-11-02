Трое новосибирцев вступили в борьбу за право комментировать футбольный матч с Виктором Гусевым

Денис Табаков признался, что не первый раз принимает участие в конкурсе для комментаторов
Денис Табаков признался, что не первый раз принимает участие в конкурсе для комментаторов

Новосибирцы Денис Табаков, Михаил Артёмов и Алексей Гришин попали на конкурс Первого канала «Я — комментатор».


Они хотят выиграть право комментировать футбольный матч в эфире канала вместе с Виктором Гусевым 11 ноября. Игра состоится на московском стадионе «Лужники».


«Победитель прокомментирует товарищеский матч между сборной России и сборной Аргентины. Известно, что в составе сборной Аргентины на матч приедет Лионель Месси», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из участников из Новосибирска Денис Табаков.


Ради такого приза участники записали комментарии к трёхминутному ролику — они опубликованы на сайте Первого канала специально для конкурса.


«Это видео из трёх нарезок разных матчей сборной России. Россия играет в гостях против Словении. Россия играет в гостях против Андорры. Россия побеждает на чемпионате Европы 2008 года Голландию — это был такой самый фееричный матч в истории новейшей сборной России», — рассказал Табаков.


Сам конкурс начался 16 октября, с этого дня на сайте Первого канала появляются ролики участников. 4 ноября по итогам народного голосования на сайте в следующий этап пройдут пять человек. Ещё пять человек во второй этап отберёт жюри канала. С 4 по 8 ноября состоится финальное голосование.


Денис Табаков добавил, что о конкурсе он случайно узнал от знакомого. «Я не первый год участвую в подобных конкурсах. Раньше участвовал в конкурсах НТВ и там даже доходил до финала и получал приглашение на работу, но я тогда не переехал, а остался в Новосибирске. В прошлом году я комментировал матчи футбольной "Сибири" на сайте Sportbox. Сейчас комментирую баскетбол БК "Новосибирск" на сайте федерации баскетбола. Если команда играет дома, то я приезжаю в спортивный комплекс "Север"», — объяснил Табаков.


Денис Табаков сейчас на 6-м месте в рейтинге участников с 1024 голосами. На момент публикации на сайте выложено 40 роликов. Кроме Дениса Табакова в конкурсе ещё два новосибирца — Михаил Артёмов (168 голосов) и Алексей Гришин (125 голосов).


НГС.НОВОСТИ предлагают посмотреть все три ролика участников из Новосибирска с сайта Первого канала.





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