Новосибирцы избили и ограбили двух парней из-за их ориентации

Двое подсудимых получили реальные сроки, ещё двое отделались условными

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор четырём приятелям, которые назначали встречи мужчинам на улице для того, чтобы их ограбить.





16-летний и 17-летний подростки и двое их друзей постарше оказались на скамье подсудимых по обвинению в двух преступлениях: грабеже и разбое. Оба преступления произошли в апреле 2017 года на улице Бориса Богаткова, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Дзержинского района Дмитрий Константинов.







По словам гособвинителя, своих жертв приятели искали через сайт знакомств для мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.







Первой жертвой стал 24-летний мужчина. «Они нашли на сайте лицо нетрадиционной сексуальной ориентации, назначили ему встречу, тот приехал на такси. Как только они увидели, что он приехал, один начал наносить ему удары, остальные следили за обстановкой», — описал ситуацию помощник прокурора.







Как следует из материалов дела, один из подсудимых бил мужчину руками по лицу и груди. После этого он забрал у жертвы шестой «айфон», зарядное устройство, деньги, и приятели скрылись. Пострадавший мужчина оценил свой ущерб почти в 40 тысяч рублей.







Это происшествие случилось днём 24 апреля. А уже через несколько часов — в ночь на 25 апреля — та же самая компания встретилась с ещё одним мужчиной.





«Тот приезжает, [подсудимые] ему наносят телесные повреждения, причём уже с применением оружия — у них была бита и пневматический пистолет. Пистолетом они только пугали, а битой били», — пояснил Дмитрий Константинов.





По версии обвинения, всего 32-летний мужчина получил не меньше семи ударов битой. Удары пришлись по телу, но голова и другие жизненно важные органы не пострадали. Кроме того, нападавшие отняли у него вещи: кожаную сумку, два телефона, банковские карты, ключи и кошелёк с 700 рублями.







«Несовершеннолетние в принципе физическую силу не применяли, они только наблюдали за обстановкой, оказывали моральное воздействие, руками не махали. А двое других подсудимых участвовали [в избиении]», — описал нападения гособвинитель.







Как отметил Дмитрий Константинов, с предъявленным обвинением подсудимые не согласились. Лишь один из них признался, что бил приехавших на встречу мужчин и отнял у первого дешёвый телефон, который потом продал за 1000 рублей. Остальные пояснили, что просто стояли рядом, ничего не делали и никак не ожидали, что их приятель начнёт бить потерпевших: считали, что он просто поговорит с ними об их ориентации.





27 октября Дзержинский районный суд Новосибирска признал всех четверых виновными в грабеже и разбое. Старших — 20-летних — участников преступления судья приговорил к реальным срокам. Один из них получил 4 года 2 месяца колонии общего режима, второй, ранее судимый, — должен отправиться в колонию на 6 лет. Двум другим назначены условные сроки в 3 и 4 года.







Приговор в законную силу не вступил — подсудимые могут его обжаловать.





Год назад Дзержинский районный суд уже выносил приговор по похожему делу: условный срок получил мужчина, который под видом свиданий грабил геев и вымогал у них деньги.