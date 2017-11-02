У тоннеля возле Димитровского моста приклеили красное лицо Ленина

Лицо Владимира Ленина появилось на въезде в тоннель со стороны Димитровского моста

В Новосибирске на въезде в тоннель рядом с Димитровским мостом появилось необычное украшение — кто-то приклеил здесь лицо Владимира Ленина.





Объемное лицо красного цвета размером с ладонь корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил сегодня, 2 ноября. Его можно увидеть, если войти в тоннель со стороны Димитровского моста по пути в сторону центра.





Возможно, что лицо появилось здесь позавчера — рядом с ним оставили надпись «Осталось 7 дней...». Очевидно, что это отсылка к 100-летней годовщине Октябрьской революции, которую будут отмечать в Новосибирске 7 ноября.





В этот день по центру Новосибирска пройдёт шествие, которое закончится митингом на площади Ленина. Во время перехода колонны демонстрантов с аллеи Красного проспекта в сторону площади движение автомобилей перекроют на 10 минут.





Подготовка к празднованию 100-летия революции в Новосибирске идёт уже некоторое время. В городе открылись несколько выставок, например, на этой неделе в городском архиве заработала экспозиция «Вехи Октября». Несколько недель назад в городе появились баннеры к годовщине — четыре из них, кстати, вскоре изуродовали. Недавно полиция задержала подозреваемого в вандализме.