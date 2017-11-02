Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство супермаркета в парке Кирова

Новосибирские власти выдали разрешение на строительство магазина смешанных товаров на улице Котовского, 2«в». Его построит строительная компания «Метаприбор» — информация об этом опубликована на сайте мэрии.







В 2018 году за забором у ДК «Металлург» построят супермаркет





«Там куча людей живёт, магазинов нет, они все находятся за большими магистральными улицами, поэтому были какие-то наказы избирателей», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ гендиректор «Метаприбора» Владимир Мартыненков.





По его словам, общая площадь магазина составит около 1 тысячи кв. м, он будет одноэтажным с небольшой антресольной частью для администрации магазина. Закончить строительство компания рассчитывает в начале следующего года. Владимир Мартыненков также рассказал, что в новом здании откроется супермаркет «Лента» — НГС.НОВОСТИ отправили в компанию запрос с просьбой подтвердить информацию, к моменту публикации ответа от «Ленты» не поступило.





Стройплощадку освободили от деревьев и готовят к застройке





Планы строительства супермаркета на этом месте весной встревожили живущих поблизости новосибирцев — их обеспокоила вырубка деревьев и грядущий «бесконечный поток машин покупателей».







Сегодня стройплощадка уже огорожена забором, с одной стороны он перекрывает пешеходную дорожку в парк. Деревья за забором снесены, территорию готовят к строительству.





Как рассказал Александр Бурмистров, представляющий эту территорию в городском совете депутатов, представители застройщика встречались с местными жителями, но строительство ведётся в результате судебного решения. «Было судебное решение, по моей информации, в результате которого УАСИ (управление архитектурно-строительной инспекции мэрии. — Л.П.) было вынуждено выдать это самое разрешение на строительство», — отметил депутат.







По данным Арбитражного суда, компания «СМИТ», которой на правах аренды принадлежит участок под застройку и которая указана как застройщик на паспорте объекта, в июле получила отказ в необходимых документах. Одним из оснований для отказа стало недовольство новосибирцев.







Забор пересекает одну из дорожек в парк — местные жители жаловались, что им негде будет гулять, если здесь появится супермаркет





«В мэрию г. Новосибирска поступают многочисленные обращения, что при строительстве указанного объекта будут нарушены благоприятные условия жизнедеятельности граждан, а исходя из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, орган местного самоуправления несёт ответственность за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека», — подчёркивается в материалах дела.







Арендатор земли оспорил решение в суде, который его поддержал: участок, на котором запланировали супермаркет, отделён от формальной территории парка двумя другими и относится к зоне общественно-деловой застройки, а на снос деревьев у арендатора есть необходимое разрешение от управления благоустройством.







«Cогласно представленной в материалы дела проектной документации <…>, проектируемый заявителем объект не ухудшает состояние окружающей среды, влияние проектируемого объекта при строительстве и эксплуатации на загрязнение атмосферы является допустимым. Ссылка мэрии на нарушение комфортной и безопасной среды проживания жителей микрорайона правомерно отклонена судом как документально не подтверждённая», — заключил суд.