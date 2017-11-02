Старейшая блинная на улице Ленина открылась после ремонта


Блинная на Ленина работает с 2003 года
Блинная на Ленина работает с 2003 года

Одно из старейших действующих заведений города — кафе Bliss возобновило работу после реконструкции.

 

Кафе расположено на первом этаже жилого дома на улице Ленина рядом с кукольным театром и работает здесь уже 14 лет. Ресторатор Вера Зуева, которая создала кафе, решила закрыть его, так как прежний интерьер «морально устарел».


«Для молодежи мы выглядели, наверное, немного старомодно. Но я рада, что новый дизайн нравится и постоянным гостям», — говорит Зуева


Интерьер обновленного «Блисса» делал известный новосибирский дизайнер Федор Бухтояров.  


В зале появились стены с неоштукатуренной кирпичной кладкой, крашеный бетон и элементы декора из крашеного металлического уголка.  


С точки зрения внутреннего устройства больших изменений не случилось: в кафе по-прежнему два этажа и чуть больше 20 посадочных мест. 


Новый интерьер выполнен в модном стиле «лофт»
Новый интерьер выполнен в модном стиле «лофт»


В меню оставлена достаточно обширная блинная карта (18 позиций от 159 рублей), однако есть и полный набор блюд из обычного кафе, включая супы (самый дорогой — венгерский гуляш за 269 рублей) и стейки. А кроме чая и кофе здесь можно заказать бокал вина. По словам Веры Зуевой, основные изменения после открытия коснулись оформления блюд. 


Внутреннее устройство помещение сохранено — половина посадочных мест находится на втором этаже
Внутреннее устройство помещение сохранено — половина посадочных мест находится на втором этаже


Радикальное изменение интерьера отдельного заведения при сохранении названия и общей концепции — явление в новосибирском ресторанном бизнесе нечастое. Обычно рестораторы либо просто ограничиваются поддерживающим косметическим ремонтом, который сохраняет интерьер в привычном виде, либо полностью меняют стилистику или даже формат заведения. Например, компания «Конквест» переделала в 2014 году свой японский ресторан «Суши яма» в бар «Мятный карась», а на месте ирладнского паба Old Irish открыла бар крафтового пива в 2015 году.


Блины как основа меню используются в Новосибирске преимущественно в заведениях быстрого питания. Самая крупная сеть в этом формате — «Русские блины» — насчитывает сегодня, по данным 2ГИС, 59 павильонов в разных районах города. Впрочем, не все проекты в этой этом формате оказываются успешны. Так, открытое в феврале этого года на проспекте Карла Маркса заведение небольшой сети Blin Time проработало не больше шести месяцев — сейчас его уже заменил магазин разливного пива. Ближайшим же конкурентом Bliss с точки зрения формата и уровня цен можно считать кафе «Креп де Кофе» новосибирского ресторатора Владимира Бурковского. 

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