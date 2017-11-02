«Вдруг в груди всё заломило»: новосибирские врачи вылечили «богатыря» с разрушенным сердцем

Дмитрий Силицкий будет под наблюдением у врачей до середины ноября

Молодой сибиряк Дмитрий Силицкий из Черепаново попал в новосибирскую клинику Мешалкина с редкой болезнью, которая убивает 70% пациентов, но кардиохирурги смогли спасти его разрушенное сердце.







Дмитрий Силицкий стал чувствовать недомогание в июле этого года — у него заболели почки, появилась слабость и высокая температура, доходившая до 40 градусов. До этого на проблемы со здоровьем 22-летний мастер по ремонту на железной дороге не жаловался — долго занимался рукопашным боем, отслужил в 2015 году в армии и недавно женился, сейчас он воспитывает полугодовалую дочь.







«Он очень крупный, крепкий, 100-килограммовый русский богатырь. Заболел он одной из самых неприятных, но слава богу, одной из самых редких болезней в кардиологии — это инфекционный эндокардит, воспаление тканей сердца.





Он возникает, когда попадают в кровоток микробы», — объяснила врач-кардиолог клиники Мешалкина Наталья Глотова.







Заболевание сильно прогрессировало, но черепановские врачи не сразу поняли, что проблема не в самих почках, а в сердце, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Дмитрий Силицкий. Они прописали ему антибиотики, и на время болезнь затихла.







После приёма прописанных антибиотиков и больничного Силицкий вновь вышел на работу, но не смог проработать дольше двух недель. «Опять температура, бок побаливал левый. Сделал УЗИ — почки были разного размера, селезёнка была сильно увеличена, прописали эти же антибиотики… Но как-то пришёл домой,





вроде всё хорошо было, но вдруг так сердце закололо. Сел на диван, включил телевизор — в груди всё заломило, сердце заколотилось», — вспоминает сибиряк.







Он вызвал «скорую помощь», которая отвезла его в местную больницу, а оттуда через пару дней его отправили в Дорожную клиническую больницу в Новосибирске. Там врачи ему сделали анализы и поняли, что у молодого человека серьёзные сердечные проблемы.







Молодой человек до болезни был настоящим богатырём





Острый инфекционный эндокардит (воспаление внутренней оболочки сердца) вызвал скопление гноя в тканях корня аорты, были разрушены аортальный клапан и подклапанные структуры сердца. Воспалительный процесс начал распространяться на митральный клапан и межжелудочковую перегородку.







«Диагностировать эндокардит зачастую можно только тогда, когда проявляются симптомы клапанной патологии сердца. К этому моменту пациенту требуется хирургическое лечение», — отметила кардиолог.







По словам сердечно-сосудистого хирурга, директора клиники Мешалкина, академика РАН Александра Караськова, такого поражения сердца он не встречал за всю хирургическую практику.







«При остром септическом процессе, как у этого парня, разрушены почти все структуры сердца, больные погибают практически в 100% случаев», — передали слова Караськова в пресс-службе клиники.







Хирурги удалили гной и поражённые структуры сердца, а также заменили аортальный клапан





Хирурги удалили гнойные массы и поражённые участки сердца, затем химически обработали сохранившиеся структуры и окружающие ткани, чтобы воспалительный процесс не продолжался. Затем бригада сделала сложную процедуру Росса и имплантировала клапан лёгочной артерии на место аортального клапана. «Операция прошла успешно, основной очаг инфекции удалён», — отчитались в клинике.







За время лечения Дмитрий Силицкий похудел на 20 кг. Сейчас он всё ещё лечится в клинике — ему предстоит длительная антибактериальная терапия.





Пациент подчеркнул, что для него всё лечение было бесплатным.







«К сожалению, и в эру антибиотиков инфекционный эндокардит остается серьезной проблемой. Смертность от данной патологии не снижается. Опасность заболевания заключается в том, что на ранних стадиях у пациентов нет специфической симптоматики… Это действительно кошмар — очень тяжелый контингент больных, это микробный пожар в крови», — описала кардиолог Наталья Глотова.







По статистике клиники Мешалкина, пациенты с острым инфекционным эндокардитом погибают в 70% случаев — только в России ежегодно от него умирает от 300 до 500 человек. Причём возникнуть болезнь может в любом возрасте, а вызвать её могут около 130 разновидностей микробов, добавили специалисты.







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