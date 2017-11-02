«Вдруг в груди всё заломило»: новосибирские врачи вылечили «богатыря» с разрушенным сердцем

Дмитрий Силицкий будет под наблюдением у врачей до середины ноября
Дмитрий Силицкий будет под наблюдением у врачей до середины ноября

Молодой сибиряк Дмитрий Силицкий из Черепаново попал в новосибирскую клинику Мешалкина с редкой болезнью, которая убивает 70% пациентов, но кардиохирурги смогли спасти его разрушенное сердце.


Дмитрий Силицкий стал чувствовать недомогание в июле этого года — у него заболели почки, появилась слабость и высокая температура, доходившая до 40 градусов. До этого на проблемы со здоровьем 22-летний мастер по ремонту на железной дороге не жаловался — долго занимался рукопашным боем, отслужил в 2015 году в армии и недавно женился, сейчас он воспитывает полугодовалую дочь.


«Он очень крупный, крепкий, 100-килограммовый русский богатырь. Заболел он одной из самых неприятных, но слава богу, одной из самых редких болезней в кардиологии — это инфекционный эндокардит, воспаление тканей сердца. 


Он возникает, когда попадают в кровоток микробы», — объяснила врач-кардиолог клиники Мешалкина Наталья Глотова.


Заболевание сильно прогрессировало, но черепановские врачи не сразу поняли, что проблема не в самих почках, а в сердце, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Дмитрий Силицкий. Они прописали ему антибиотики, и на время болезнь затихла.


После приёма прописанных антибиотиков и больничного Силицкий вновь вышел на работу, но не смог проработать дольше двух недель. «Опять температура, бок побаливал левый. Сделал УЗИ — почки были разного размера, селезёнка была сильно увеличена, прописали эти же антибиотики… Но как-то пришёл домой, 


вроде всё хорошо было, но вдруг так сердце закололо. Сел на диван, включил телевизор — в груди всё заломило, сердце заколотилось», — вспоминает сибиряк.


Он вызвал «скорую помощь», которая отвезла его в местную больницу, а оттуда через пару дней его отправили в Дорожную клиническую больницу в Новосибирске. Там врачи ему сделали анализы и поняли, что у молодого человека серьёзные сердечные проблемы.


Молодой человек до болезни был настоящим богатырём
Молодой человек до болезни был настоящим богатырём


Острый инфекционный эндокардит (воспаление внутренней оболочки сердца) вызвал скопление гноя в тканях корня аорты, были разрушены аортальный клапан и подклапанные структуры сердца. Воспалительный процесс начал распространяться на митральный клапан и межжелудочковую перегородку.


«Диагностировать эндокардит зачастую можно только тогда, когда проявляются симптомы клапанной патологии сердца. К этому моменту пациенту требуется хирургическое лечение», — отметила кардиолог.


По словам сердечно-сосудистого хирурга, директора клиники Мешалкина, академика РАН Александра Караськова, такого поражения сердца он не встречал за всю хирургическую практику.


«При остром септическом процессе, как у этого парня, разрушены почти все структуры сердца, больные погибают практически в 100% случаев», — передали слова Караськова в пресс-службе клиники.


Хирурги удалили гной и поражённые структуры сердца, а также заменили аортальный клапан
Хирурги удалили гной и поражённые структуры сердца, а также заменили аортальный клапан


Хирурги удалили гнойные массы и поражённые участки сердца, затем химически обработали сохранившиеся структуры и окружающие ткани, чтобы воспалительный процесс не продолжался. Затем бригада сделала сложную процедуру Росса и имплантировала клапан лёгочной артерии на место аортального клапана. «Операция прошла успешно, основной очаг инфекции удалён», — отчитались в клинике.


За время лечения Дмитрий Силицкий похудел на 20 кг. Сейчас он всё ещё лечится в клинике — ему предстоит длительная антибактериальная терапия. 


Пациент подчеркнул, что для него всё лечение было бесплатным.


«К сожалению, и в эру антибиотиков инфекционный эндокардит остается серьезной проблемой. Смертность от данной патологии не снижается. Опасность заболевания заключается в том, что на ранних стадиях у пациентов нет специфической симптоматики… Это действительно кошмар — очень тяжелый контингент больных, это микробный пожар в крови», — описала кардиолог Наталья Глотова.


По статистике клиники Мешалкина, пациенты с острым инфекционным эндокардитом погибают в 70% случаев — только в России ежегодно от него умирает от 300 до 500 человек. Причём возникнуть болезнь может в любом возрасте, а вызвать её могут около 130 разновидностей микробов, добавили специалисты.


На этой неделе врачи другого федерального центра — нейрохирургии — рассказали о спасении жизни молодой сибирячки, которая во время беременности попала в ужасную аварию на трассе. Хирургам удалось спасти жизнь и матери, и ребёнку.  

Прочтений: 555
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено