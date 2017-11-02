Пассажир потребовал от «Аэрофлота» миллион рублей из-за слишком шумной еды

Пассажир заявил, что не смог выспаться в полёте

Житель Сочи Лев Левченко в суде требует от «Аэрофлота» почти 1 млн рублей за то, что он не смог выспаться во время перелёта из-за упаковки, в которой пассажирам раздаётся еда. В такую сумму он оценил моральный вред, причинённый ему авиакомпанией.







Из-за недосыпа мужчина утратил душевное равновесие. Левченко отметил, что на деловые встречи, на которые он летел, он попал в угнетённом настроении, с плохим самочувствием и в плохом расположении духа. Он считает, что это крайне негативно отразилось на его деловой репутации, пишет «КоммерсантЪ».





«Поспать мне так и не удалось, так как во время раздачи пищи и во время употребления её пассажирами рейса стоял шум из-за того, что еда подаётся в очень шуршащих коробках и пакетах. Так называемый вечерний перекус после взлёта раздаётся пассажирам в таких коробках с целлофаном, вскрытие которых для взрослых и детей в особенности просто тихий ужас», — написал в иске Левченко.







В Пресненском суде подтвердили, что иск поступил в суд. У судьи есть пять дней, чтобы решить, принимать ли его к рассмотрению. В «Аэрофлот» иск ещё не поступал.

