Новую набережную открыли ещё раз — теперь с медведем и замминистра Чибисом

Сегодня, 2 ноября, в Новосибирске прошла очередная презентация новой Михайловской набережной, которую открыли после реконструкции. На церемонию съехались врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, областные и городские чиновники и депутаты. 


Новосибирские власти представили новую набережную заместителю министра строительства и ЖКХ России Андрею Чибису — работы велись на федеральные средства. 


На открытие набережной пришли мэр Анатолий Локоть, депутат Госдумы Максим Кудрявцев, врио губернатора Андрей Травников, замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис и председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев (слева направо)
На открытие набережной пришли мэр Анатолий Локоть, депутат Госдумы Максим Кудрявцев, врио губернатора Андрей Травников, замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис и председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев (слева направо)


«Вы сегодня принимаете работу, но для меня важно, как её воспринимают новосибирцы. Раз пришли сегодня и гуляют, значит всё хорошо», — сказал заместителю министра Андрею Чибису Анатолий Локоть.


«В этом году набережная здорово обновлена. Это только первый этап, мы приложим все усилия и в следующем году продолжим благоустройство», — отчитался врио губернатора Андрей Травников.


Чиновники и замминистра из Москвы проследовали по всему променаду — с трибун за ними смотрели горожане с белыми шарами. 


На лавках Михайловской набережной уселись две сотни новосибирцев с белыми шарами
На лавках Михайловской набережной уселись две сотни новосибирцев с белыми шарами


В честь открытия на набережной танцевала молодёжь 
В честь открытия на набережной танцевала молодёжь 


 Также на церемонии была замечена ростовая кукла медведя с партийной символикой. 


На предыдущем официальном открытии набережной в конце октября медведя не было
На предыдущем официальном открытии набережной в конце октября медведя не было


Официально Михайловскую набережную открыли 26 октября — тогда мэр города Анатолий Локоть продемонстрировал результаты трёхмесячной работы врио губернатора Андрею Травникову.


Михайловская набережная — часть федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Деньги на ремонт выделили федеральный (более 78,2 млн рублей) и областной (более 42,1 млн рублей) бюджеты. Набережную начали ремонтировать в конце июля.


НГС.НОВОСТИ уже писали о том, что изменилось на набережной — после выхода публикации рабочие успели установить лавочки по всей длине набережной. Сейчас закончен ремонт и большой лестницы, которая спускается к набережной от улицы Большевистской. На большей части лестницы поставили деревянные скамейки, на которых смогут разместиться несколько тысяч зрителей во время концертов и фестивалей.

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