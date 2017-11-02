И всё-таки перекроют: из-за демонстрации на Красном проспекте ненадолго остановят движение

Шествие будет переходить Красный проспект 10 минут, чтобы добраться на митинг у оперного театра
Шествие будет переходить Красный проспект 10 минут, чтобы добраться на митинг у оперного театра

Во вторник, 7 ноября, в Новосибирске на 10 минут закроют движение по Красному проспекту — это произойдёт, когда колонна празднующих столетие Октябрьской революции будет идти с аллеи проспекта к площади Ленина.


«В Центральном районе с 17:50 до 18:00 будет приостановлено движение транспорта по чётной стороне Красного проспекта», — рассказали в пресс-центре мэрии.


Демонстранты выйдут на проезжую часть проспекта в районе улицы Ядринцевской. Движение машин власти остановят только на перекрёстке Красного проспекта и улицы Орджоникидзе, а откроют сразу после прохода колонны, уточнили в пресс-центре мэрии.


Движение остановят на время на перекрёстке Красного проспекта и улицы Орджоникидзе для машин, которые поедут в сторону площади Калинина
Движение остановят на время на перекрёстке Красного проспекта и улицы Орджоникидзе для машин, которые поедут в сторону площади Калинина


Шествие начнётся в 17:30, участники соберутся возле Дома офицеров, выйдут на аллею Красного проспекта и пройдут до площади Ленина, где в 18:00 начнётся митинг.

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