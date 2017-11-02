«Мимо реанимация проезжала»: таксист сбил девушку на пешеходном переходе на улице Ватутина

Пострадавшую увезли в больницу
Пострадавшую увезли в больницу

Утром 2 ноября на улице Ватутина в Ленинском районе произошло ДТП с участием машины такси. 


Как рассказала НГС.НОВОСТИ пассажирка такси Виолетта, на переходе у жилого дома № 16 таксист наехал на девушку, которая шла по пешеходному переходу.


«Я в телефоне сидела на заднем сиденье. Потом резкое торможение произошло. Я смотрю, а там впереди человек — девушка молодая. Сначала показалось, что удалось избежать наезда, а потом что-то раз, видно, он её задел, она упала и не вставала. "Скорую" хотели вызвать, а мимо как раз проезжала "реанимация". Минуты не прошло, как её погрузили туда. <...> Водитель говорил, что вроде как из-за машин припаркованных её толком не было видно», — рассказала Виолетта и добавила, что ДТП произошло около 11:00.


В отделе пропаганды городской ГИБДД корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что полицейские выехали на место происшествия.


Этим утром в аварии пострадала ещё одна девушка — на улице Дуси Ковальчук столкнулись два автомобиля, водитель одного из которых сильно ударилась головой.

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