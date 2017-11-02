Фото: сытые новосибирские белки поменяли цвет

В Новосибирске белки поменяли цвет шерсти с рыжего на серый — специалисты объяснили, что новый цвет получили те из зверьков, у кого не было проблем с питанием. Худые белки пока ещё ходят с летней шерстью.





Серая белка из «Берёзовой рощи»





«Процесс линьки продолжается. Линька — это отрастание пуха. Отрастает он, когда хорошая еда, корма достаточно и на улице холодно. Процесс у каждой белки идёт своим чередом. Чем лучше еда, тем быстрее пух отрастёт, худые мелкие дольше линяют. Они чахлые, иногда погибают, потому что не успевают вовремя перелинять.





Процесс начинается, когда ночи становятся более холодными, заканчивается у всех по-своему: кто-то может до середины зимы линять.





Сейчас очень много поздних бельчат. Обычно они рождаются в мае, но в этом году нам приносили месячных белок и в августе, и в сентябре. Всё лето белки размножались, поэтому те бельчата, которые маленькие, будут дольше линять, если они выжили», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ сотрудник лаборатории экологического воспитания Института цитологии и генетики СО РАН Любовь Перескокова.





Летняя линька у белок прошла в мае — весной, когда у этих грызунов меняется шерсть, они могут выглядеть забавно. Прежде НГС.НОВОСТИ показывали фото белки, которая осталась в серых «зимних штанах».





Чем больше белка ест, тем быстрее она сменит летнюю шерсть на зимнюю





Белки начинают менять шерсть с наступлением холодных ночей





В этом году в Новосибирске много поздних бельчат и, в отличие от этой белки, они еще долго будут менять шерсть





Зимняя линька у белки — это отрастание пуха. Во время весенней линьки этот пух зверьки сбрасывают



