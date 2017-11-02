Нужны миллионы: областные власти оценили ремонт больницы в Академгородке

Центральная клиническая больница в Академгородке теперь принадлежит Новосибирской области

К концу года Новосибирская область должна получить в госсобственность Центральную клиническую больницу СО РАН в Академгородке — на её ремонт потребуется 150 миллионов рублей.





Новосибирская область претендовала на ЦКБ СО РАН с 2014 года, но только в конце октября 2017 года получила её в госсобственность — «завершилась многолетняя эпопея», рассказал сегодня журналистам руководитель департамента имущества и земельных отношений НСО Роман Шилохвостов.





Сейчас на ЦКБ ещё переоформляют документы, но, по мнению начальника департамента, к новому году процедуры с бумагами закончатся.





«Наша задача сегодня — создать там хорошую полноценную больницу. У нас на эту больницу большие планы, они проговорены ещё в 2014 году: мы планируем [создать] первичный сердечно-сосудистый центр, сделать полноценную кардиореанимацию», — рассказал 2 ноября министр здравоохранения области Олег Иванинский.





По его данным, сейчас ЦКБ с 400 койками обслуживает 140 тысяч человек, живущих в этой части Новосибирска. «Объём вложений требуется достаточный. По нашим оценкам, это сумма около 150 миллионов рублей», — сообщил министр, добавив, что эти деньги нужны на ремонт и приобретение нового оборудования.





Что касается кадрового состава, в том числе руководства, пока что у минздрава нет определённых планов — «пока собственниками не стали, некорректно вопрос обсуждать», заключил Олег Иванинский.





Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче ЦКБ СО РАН в госсобственность Новосибирской области 27 октября, а опубликовано оно было 31 октября. До этого Центральная клиническая больница находилась в федеральной собственности.





ЦКБ неоднократно вызывала бурные обсуждения общественников и пациентов — один из самых громких скандалов случился в 2012 году, когда в больнице внезапно умер студент Новосибирского государственного университета Дмитрий Пестерев. В прошлом году пациенты также возмутились, что в больнице массовая нехватка кардиологов — и на ЦКБ вышел с проверкой Росздравнадзор.