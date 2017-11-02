Фото: перед оперным театром собрали сцену ко Дню народного единства

Утром 2 ноября в Театральном сквере перед новосибирским театром оперы и балета появилась сцена, на которой в ближайшую субботу, 4 ноября, состоится праздничный концерт в честь Дня народного единства.





Сцена появилась перед оперным театром сегодня утром





Праздник начнётся в сквере перед театром в 14:00 — в это время стартует фестиваль «Наша география», посвящённый песням и танцам народов России.







В 18:15 начнётся концерт Олега Газманова и группы «Эскадрон», после которого запустят фейерверк.





Полную программу празднования НГС.НОВОСТИ публиковали на прошлой неделе, её можно почитать здесь.





Праздник начнётся 4 ноября в 14:00





На сцене, которую монтируют сегодня, в субботу выступит Олег Газманов



