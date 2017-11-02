Новосибирские депутаты попросили у Медведева больше денег на дороги

Новосибирские парламентарии заявили о нехватке денег в дорожном фонде  
Новосибирские парламентарии заявили о нехватке денег в дорожном фонде  

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области попросили у правительства РФ и Госдумы перераспределения налогов или компенсаций — в областном дорожном фонде заканчиваются деньги.


Обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву и председателю Госдумы Вячеславу Володину по поводу топливных акцизов подготовил транспортный комитет Заксобрания НСО. На сессии Заксобрания 2 ноября его поддержали 60 депутатов из 65 присутствовавших. 


Новосибирские парламентарии предложили оставлять регионам 88% доходов от акцизов или компенсировать все выпадающие доходы за счёт трансфертов из федерального бюджета.


«С учётом бюджета, который мы сегодня приняли, снижение финансирования по отношению к текущему году в среднем составит на строительство — 40 процентов, на капитальный ремонт — 60 процентов и [текущий] ремонт — также на 60 процентов», — пояснил на сессии глава транспортного комитета Фёдор Николаев.


Сейчас от акцизов на нефтепродукты в региональные бюджеты поступает 61,7% собранных средств, остальные 38,3% зачисляются в федеральную казну. В 2018 году доля РФ от акцизов вырастет до 42,6%. Такое соотношение уже привело к «значительному уменьшению доходов дорожных фондов» регионов, отметили новосибирские депутаты.


«Для Новосибирской области снижение нормативов только в 2017 году привело к потерям консолидированного бюджета на сумму 2,7 млрд рублей — это почти 40% от существующего объема дорожного фонда Новосибирской области, а за период 2018–2019 годов потери составят еще порядка 5 млрд рублей», — говорится в тексте обращения депутатов. 


В документе отмечается, что уменьшение доходов дорожного фонда приводит к сокращению ремонтных и строительных работ на дорогах регионального значения. Тех денег, которые останутся в фонде, хватит только на текущее содержание трасс и мероприятия по безопасности дорожного движения. 


Трассы Новосибирской области недавно оценил врио губернатора Андрей Травников. Он отметил, что региональная сеть дорог местами «достаточно удовлетворительная», но есть и участки, требующие ремонта. Андрей Травников подчеркнул, что правильнее вкладывать в текущий ремонт и обслуживание трасс, чем потом тратить деньги на дорогой капитальный ремонт. 

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