В Первомайском сквере поставили световой фонтан

Первый световой фонтан загорится в Первомайском сквере

В Первомайском сквере Новосибирска заканчивают монтировать световой фонтан — его решили включить почти на месяц раньше срока.





Все световые фонтаны в городе хотели запустить к 1 декабря, но первый из них заработает уже в ближайшее время.





«К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, с опережением графика, я думаю, мы его запустим. Но пока идёт тестовая сборка. Начали несколько дней назад, но работа по нему велась с того момента, как мы законсервировали фонтаны. Мы сразу начали работать над восстановлением — там есть сгоревшие блоки из-за неправильного демонтажа. Часть блоков вышла из строя по другим причинам», — рассказал начальник МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.





Фонтан хотят запустить к 100-летию революции





Световые фонтаны в Новосибирске также ставят в сквере на Орджоникидзе и на площадке перед ГПНТБ.