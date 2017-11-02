В Первомайском сквере поставили световой фонтан
В Первомайском сквере Новосибирска заканчивают монтировать световой фонтан — его решили включить почти на месяц раньше срока.
Все световые фонтаны в городе хотели запустить к 1 декабря, но первый из них заработает уже в ближайшее время.
«К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, с опережением графика, я думаю, мы его запустим. Но пока идёт тестовая сборка. Начали несколько дней назад, но работа по нему велась с того момента, как мы законсервировали фонтаны. Мы сразу начали работать над восстановлением — там есть сгоревшие блоки из-за неправильного демонтажа. Часть блоков вышла из строя по другим причинам», — рассказал начальник МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.
Световые фонтаны в Новосибирске также ставят в сквере на Орджоникидзе и на площадке перед ГПНТБ.
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Елена Громкова
Фото Михаила Руднева