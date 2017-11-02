«Ниссан» залетел под грузовик на обочине: пострадали водитель и беременная пассажирка

«Ниссан» залетел под стоящий на обочине грузовик

Nissan Cube залетел под грузовичок на трассе К-19р в Новосибирской области: водитель и беременная пассажирка иномарки попали в больницу.







Авария случилась около 6:00 на трассе К-19р Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий, недалеко от границы с Кемеровской областью.





«Водитель грузовика — мой знакомый, он ехал в сторону Ленинска-Кузнецкого, вёз продукты питания. Он рассказал, что увидел, как встречный BMW начало мотылять по дороге — был туман и гололёд. BMW занесло и машина залетела на поребрик», — рассказал водитель Анатолий Кудрявцев, который ехал вслед за знакомым по трассе.







Водитель грузовика остановился на обочине трассы, чтобы посмотреть, всё ли в порядке с пассажирами BMW, и ещё не успел выйти из кабины, как сзади в грузовик въехал Nissan Cube.







После удара «Ниссан» развернуло, у машины сильно смята передняя часть кузова





По сведениям очевидца, в аварии пострадал водитель «Ниссана» и его пассажирка — беременная молодая девушка. Врачи «скорой помощи» приехали через 10 минут после аварии и увезли пострадавших в больницу.







В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области подтвердили, что Nissan Cube, ехавший из Новосибирска, врезался в припаркованный на обочине грузовик Toyota Dyna и что в аварии пострадали два человека. Их возраст и травмы пока неизвестны.





Вчера беременная пассажирка пострадала в аварии на перекрестке Писарева и Ипподромской в Новосибирске. Девушка ехала в ВАЗ-2107, водитель которого при повороте налево не пропустил «Ниссан» и получил от него удар в заднюю правую часть.