Снежные барсы впервые попали в фотоловушку на алтайском плато Укок

В Горном Алтае фотоловушки впервые запечатлели на плато Укок снежных барсов — на камеру попала самка ирбиса с двумя котятами.


На фотоловушку попала самка ирбиса с двумя котятами 
На фотоловушку попала самка ирбиса с двумя котятами 


«На этот участок на плато Укок возлагались большие надежды (летом здесь были обнаружены поскребы), и они оправдались. На кадрах одной из фотоловушек самка с двумя детенышами. Для снежных барсов это не редкость: как правило, в одном помете от одного до трех котят. Проанализировав полученные снимки, можно сказать, что этим барсятам около полугода», — процитировали в пресс-службе Сайлюгемского нацпарка научного сотрудника Алексея Кужлекова. 


Всего в России насчитывается от 70 до 90 ирбисов 
Всего в России насчитывается от 70 до 90 ирбисов 


Десять камер фотофиксации на плато Укок эксперты установили в августе — вдоль российско-монгольской и российско-казахстанской границ. Сообщения о следах ирбиса с этого участка Горного Алтая поступали регулярно, но подтверждающих данных у учёных не было.


Информация о следах ирбиса на плато Укок поступала учёным регулярно 
Информация о следах ирбиса на плато Укок поступала учёным регулярно 


«После летней экспедиции мы особо не надеялись, что фотоловушки зафиксируют присутствие снежного барса на Укоке: очень мало было встречено следов, слишком низкая численность копытных (за две недели работы было отмечено только 30 козерогов), слишком много людей летом путешествуют по Укоку и беспокоят диких животных. И тут удача — обнаружение самки с котятами даёт надежду на то, что при хорошо налаженной охране здесь возродится вполне жизнеспособная группировка ирбиса», — пояснил старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов.


Снежный барс обитает вдоль российско-монгольской и российско-казахстанской границ
Снежный барс обитает вдоль российско-монгольской и российско-казахстанской границ


По последним данным, в России насчитывается не более 70-90 особей ирбиса, сведения о 50 из них подтверждены автоматическими камерами. На Алтае обитает около 30 ирбисов, 15 из них —  на территории Сайлюгемского парка.


Снежные барсы в Горном Алтае также обитают в районе хребта Чихачёва. Последние снимки с фотоловушек оттуда удалось получить в сентябре — на них попалась крупная особь ирбиса

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