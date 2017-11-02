Автомобиль вытолкнуло на тротуар после ДТП на Холодильной: пострадала девушка

«Хонду» вытолкнуло на тротуар

Утром 2 ноября в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук столкнулись два автомобиля — один из них въехал в дорожный знак на тротуаре, водитель ударилась головой.





ДТП произошло на перекрёстке с Холодильной.





«Столкнулись два автомобиля — Honda HR-V и Acura. "Акура" двигался со стороны мясокомбината в сторону Плановой, а "Хонда" со стороны площади Калинина, поворачивала на улице Холодильной налево. Произошло столкновение. Пострадала девушка за рулём "Хонды"», — рассказали в ГК Аварком.





«Хонду» после столкновения вытолкнуло на тротуар, она врезалась в знак пешеходного перехода. Водитель ударилась головой.





Девушке, которая была за рулём автомобиля потребовалась «скорая помощь»





В автмобиле «Акура» сработали подушки безопасности





Авария произошла на перекрёстке Холодильной и Дуси Ковальчук





На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали про другую аварию, во время которой машина выехала на тротуар — ДТП было на площади Маркса.