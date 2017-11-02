Автомобиль вытолкнуло на тротуар после ДТП на Холодильной: пострадала девушка
Утром 2 ноября в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук столкнулись два автомобиля — один из них въехал в дорожный знак на тротуаре, водитель ударилась головой.
ДТП произошло на перекрёстке с Холодильной.
«Столкнулись два автомобиля — Honda HR-V и Acura. "Акура" двигался со стороны мясокомбината в сторону Плановой, а "Хонда" со стороны площади Калинина, поворачивала на улице Холодильной налево. Произошло столкновение. Пострадала девушка за рулём "Хонды"», — рассказали в ГК Аварком.
«Хонду» после столкновения вытолкнуло на тротуар, она врезалась в знак пешеходного перехода. Водитель ударилась головой.
На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали про другую аварию, во время которой машина выехала на тротуар — ДТП было на площади Маркса.
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Елена Громкова
Фото предоставлено ГК Аварком