В Октябрьском районе пожарные спасли из горящего дома 30 человек

Пожарные вывели из горящего дома 30 человек 
Пожарные вывели из горящего дома 30 человек 

В Октябрьском районе Новосибирска загорелся двухэтажный деревянный дом — прибывшие пожарные эвакуировали из него 30 человек. 


Сообщение о возгорании в доме на улице 9-го Ноября поступило на пульт диспетчера 1 ноября в 17:08. На место оперативно прибыли 12 пожарных машин и 30 спасателей. Им удалось справиться с огнём к 17:39. 


Во время пожара в доме, рассчитанном на 22 квартиры, находилось три десятка человек, среди них четверо детей. 


«Личный состав в составе звена газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств вывел на улицу всех, кто был в доме. Никто не пострадал», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в прес-службе ГУ МЧС по НСО. 


Причина пожара сейчас устанавливается. 


За вчерашний день это не единственный пожар в жилых домах. Днём 1 ноября также вспыхнул частный дом в Первомайском районе Новосибирска. Этот пожар не обошёлся без жертв.  

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