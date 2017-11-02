В Октябрьском районе пожарные спасли из горящего дома 30 человек

Пожарные вывели из горящего дома 30 человек

В Октябрьском районе Новосибирска загорелся двухэтажный деревянный дом — прибывшие пожарные эвакуировали из него 30 человек.





Сообщение о возгорании в доме на улице 9-го Ноября поступило на пульт диспетчера 1 ноября в 17:08. На место оперативно прибыли 12 пожарных машин и 30 спасателей. Им удалось справиться с огнём к 17:39.







Во время пожара в доме, рассчитанном на 22 квартиры, находилось три десятка человек, среди них четверо детей.







«Личный состав в составе звена газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств вывел на улицу всех, кто был в доме. Никто не пострадал», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в прес-службе ГУ МЧС по НСО.







Причина пожара сейчас устанавливается.





За вчерашний день это не единственный пожар в жилых домах. Днём 1 ноября также вспыхнул частный дом в Первомайском районе Новосибирска. Этот пожар не обошёлся без жертв.