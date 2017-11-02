Женщина за рулём Honda отвлеклась и сбила ребёнка на «зебре»

ДТП случилось вечером 1 ноября в Ленинском районе

В Ленинском районе Honda Jazz сбила ребёнка на «зебре» — 11-летнюю девочку увезли в больницу.





Авария произошла 1 ноября в 18:00.





43-летняя женщина на автомобиле Honda Jazz ехала со стороны улицы Халтурина в сторону улицы 1-й Порядковый переулок. У дома № 40 по улице Забалуева она сбила школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.





«Ехала со скоростью 20-30 км/ч. На перекрёстке у пешеходного перехода проводились строительные работы, я отвлеклась на них и не заметила пешехода», — привели объяснение водителя в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.







11-летняя девочка получила ушиб мягких тканей головы. Её отвезли в больницу.





На этой неделе это уже не первая авария, в которой травмы получают дети. Другое ДТП случилось утром 30 октября на пересечении улиц Гурьевской и Толстого. Под машину попал ребёнок, который шёл с бабушкой.