Женщина за рулём Honda отвлеклась и сбила ребёнка на «зебре»
В Ленинском районе Honda Jazz сбила ребёнка на «зебре» — 11-летнюю девочку увезли в больницу.
Авария произошла 1 ноября в 18:00.
43-летняя женщина на автомобиле Honda Jazz ехала со стороны улицы Халтурина в сторону улицы 1-й Порядковый переулок. У дома
«Ехала со скоростью 20-30 км/ч. На перекрёстке у пешеходного перехода проводились строительные работы, я отвлеклась на них и не заметила пешехода», — привели объяснение водителя в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
11-летняя девочка получила ушиб мягких тканей головы. Её отвезли в больницу.
На этой неделе это уже не первая авария, в которой травмы получают дети. Другое ДТП случилось утром 30 октября на пересечении улиц Гурьевской и Толстого. Под машину попал ребёнок, который шёл с бабушкой.
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Ольга Власова
Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД Новосибирска