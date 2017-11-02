Жители Калининского района попали в крупную пробку по пути на работу
Рано утром 2 ноября в Калининском районе резко упала скорость движения на двух основных магистралях — на улицах Богдана Хмельницкого и Объединения.
По данным сервиса Яндекс.Пробки на 7:30 утра, на улице Богдана Хмельницкого автомобилисты попали в пробку на участке от остановки «Общежитие» до перекрёстка с улицей Писемского. Осложнён выезд на магистраль со стороны улицы Объединения. Скорость потока здесь — не больше 7 км/ч.
Более сложная обстановка наблюдается на самой улице Объединения при движении в сторону центра города. Затор образовался от перекрёстка с улицей Столетова до улицы Фадеева. В районе переезда Западная площадка скорость и вовсе упала до 3 км/ч. Здесь, по словам читателя НГС, рано утром проводятся ремонтные работы.
На левом берегу загружен район площади Труда и Винаповский мост. На правом также уже затруднено движение по улице Большевистской.
В целом уровень пробок в Новосибирске пока оценивается на 3 балла.
Со сложной дорожной обстановкой новосибирцам на этой неделе пришлось столкнуться и в понедельник, 30 октября. Тогда по улице Немировича-Данченко и Коммунальному мосту растянулся
трехкилометровый затор в сторону правого берега.
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Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот yandex.ru/maps/65/novosibirsk/ (2, 3)