Жители Калининского района попали в крупную пробку по пути на работу

Заторы сковали улицы Объединения и Богдана Хмельницкого 
Заторы сковали улицы Объединения и Богдана Хмельницкого 

Рано утром 2 ноября в Калининском районе резко упала скорость движения на двух основных магистралях — на улицах Богдана Хмельницкого и Объединения.


По данным сервиса Яндекс.Пробки на 7:30 утра, на улице Богдана Хмельницкого автомобилисты попали в пробку на участке от остановки «Общежитие» до перекрёстка с улицей Писемского. Осложнён выезд на магистраль со стороны улицы Объединения. Скорость потока здесь — не больше 7 км/ч. 


Длина затора на улице Богдана Хмельницкого — около 1 км 
Длина затора на улице Богдана Хмельницкого — около 1 км 


Более сложная обстановка наблюдается на самой улице Объединения при движении в сторону центра города. Затор образовался от перекрёстка с улицей Столетова до улицы Фадеева. В районе переезда Западная площадка скорость и вовсе упала до 3 км/ч. Здесь, по словам читателя НГС, рано утром проводятся ремонтные работы. 


На улице Объединения скорость потока упала до 5 км/ч 
На улице Объединения скорость потока упала до 5 км/ч 


На левом берегу загружен район площади Труда и Винаповский мост. На правом также уже затруднено движение по улице Большевистской. 


В целом уровень пробок в Новосибирске пока оценивается на 3 балла. 


Со сложной дорожной обстановкой новосибирцам на этой неделе пришлось столкнуться и в понедельник, 30 октября. Тогда по улице Немировича-Данченко и Коммунальному мосту растянулся

трехкилометровый затор в сторону правого берега.  

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