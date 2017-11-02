Жители Калининского района попали в крупную пробку по пути на работу

Заторы сковали улицы Объединения и Богдана Хмельницкого

Рано утром 2 ноября в Калининском районе резко упала скорость движения на двух основных магистралях — на улицах Богдана Хмельницкого и Объединения.





По данным сервиса Яндекс.Пробки на 7:30 утра, на улице Богдана Хмельницкого автомобилисты попали в пробку на участке от остановки «Общежитие» до перекрёстка с улицей Писемского. Осложнён выезд на магистраль со стороны улицы Объединения. Скорость потока здесь — не больше 7 км/ч.





Длина затора на улице Богдана Хмельницкого — около 1 км





Более сложная обстановка наблюдается на самой улице Объединения при движении в сторону центра города. Затор образовался от перекрёстка с улицей Столетова до улицы Фадеева. В районе переезда Западная площадка скорость и вовсе упала до 3 км/ч. Здесь, по словам читателя НГС, рано утром проводятся ремонтные работы.







На улице Объединения скорость потока упала до 5 км/ч





На левом берегу загружен район площади Труда и Винаповский мост. На правом также уже затруднено движение по улице Большевистской.







В целом уровень пробок в Новосибирске пока оценивается на 3 балла.





Со сложной дорожной обстановкой новосибирцам на этой неделе пришлось столкнуться и в понедельник, 30 октября. Тогда по улице Немировича-Данченко и Коммунальному мосту растянулся

трехкилометровый затор в сторону правого берега.

